Tobs eröffnet die Saison des Musiktheaters mit «Il Barbiere di Siviglia», Rossinis witziger Ode an den Coiffeur. In Biel mutiert sie zur Ode an Coppolas Mafia-Paten. In der Inszenierung von Joël Lauwers agiert nicht der korrupte Figaro als Strippenzieher, sondern der von Leonardo Galeazzi grandios verkörperte «Pate» Don Bartolo. Das spielfreudige Ensemble begeisterte unter der musikalischen Leitung von Franco Trinca mit einer quirligen Gauner-Komödie.

Dieser Barbier von Sevilla hat Gewehr und Pistole griffbereit und dient dem Paten von Sizilien. Kein innovativer Kunstgriff, aber mit dem Vorteil, dass die Herren des Chors als Bodyguards, Gangster und Polizisten ständig präsent sind, ihre Rollen nicht nur hervorragend singen, sondern lustvoll zelebrieren. Ausstatter Poppi Ranchetti hat Knarren, Anzüge und Sonnenbrillen dem Filmklassiker entliehen, Regisseur Joël Lauwers lässt die Mafiosi in der Anfangsszene tüchtig rumballern.