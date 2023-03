Zum Frauentag Stadt Olten stellt rote Bank auf als Mahnmal gegen Gewalt an Frauen Die Stadt Olten hat eine rote Bank auf dem Sockel der Stadtkirche aufgestellt. Dies als Mahnmal gegen Gewalt an Frauen. Anlass war der internationale Tag der Frau, welcher jährlich am 8. März stattfindet.

Der Zeitpunkt war gut gewählt: Am internationalen Tag der Frau wurde auf dem Sockel der Oltner Stadtkirche eine rote Parkbank eingesegnet – als Mahnmal gegen Gewalt an Frauen.

Die rote Bank erinnert in Olten an Gewalt gegen Frauen. zvg

Man verschenke am Tag der Frau nicht wie im Ausland Blumen, betonte Stadträtin Marion Rauber, vor den eingeladenen Gästen. Sondern man gebe mit der von Roger Lang (Restaurant Rathskeller) gesponserten Bank denjenigen Frauen eine Stimme, welche diese verloren hätten oder aus Furcht nicht zu erheben wagten.

Oltner Stadträtin Marion Rauber. Bruno Kissling

Damit setze man ein Zeichen, dass Gewalt an Frauen nicht toleriert werde und man zu diesem Thema nicht schweige, sondern gemeinsam dagegen kämpfe.

Initiiert wurde die Aktion von Massimo Santucci, Präsident der 2006 gegründeten Stiftung Associazione Italiana Vittime Violenza (AIVV), die schon seit mehreren Jahren solche Bänke in italienischen Städten mit einer Beschriftung zur Sensibilisierung aufstellt.

Er sei sehr stolz, betonte Santucci in Anwesenheit von Stiftungsgründer Paolo di Gregorio, dass in Olten, wo er als Geschäftsführer des Restaurants Olivo wirkt, die erste solche Bank in der Schweiz eingeweiht werden könne.

Und nicht nur eingeweiht: Daniel Konrad, Pfarrer der Christkatholischen Kirchgemeinde, segnete zum Abschluss die Bank mit der Inschrift «Ein gewaltfreies Leben für Frauen ist kein Privileg, sondern ein Menschenrecht» und deren Umgebung als Ort der Solidarität ein.