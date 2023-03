Geschenk Zum 80. Geburtstag von Franz Hohler: Ein grosses Buch voller Wünsche, Grüsse und Erinnerungen – und alle können mitmachen Im Mai 2023 startet in Olten das Projekt «Franz und Hohler». Zur Feier des 80. Geburtstags des bekannten Schweizer Kulturtäters Franz Hohler soll unter anderem ein Buch mit Botschaften der Oltner Bevölkerung entstehen. Den Auftakt macht der Oltner Stadtpräsident.

Der Oltner Stadtpräsident Thomas Marbet lanciert am Geburtstag von Franz Hohler mit seinem Eintrag das Projekt. Bild: zvg

80 Jahre alt ist Franz Hohler am 1. März geworden. Im Mai startet zu Ehren des bekannten Schweizer Schriftstellers das Projekt «Franz und Hohler». Mehrere Oltner Institutionen planen eine Vielzahl an Kulturangeboten.

Zum Auftakt der Aktionen ist nun ein Buch im Umlauf, um Wünsche und Botschaften für den Jubilar zu sammeln. Den Anfang machte der Oltner Stadtpräsident Thomas Marbet am Geburtstag von Franz Hohler mit seinem Eintrag. Er gratulierte dem Künstler im Namen der Stadt Olten und wünschte ihm alles Gute.

«Lieber Franz Hohler...» Bild: zvg

Nun ist die Bevölkerung gefragt, die restlichen Seiten zu füllen. Das Buch wird abwechselnd im Kunstmuseum Olten und im Historischen Museum Olten aufgelegt.

Massives Buch mit handgefertigtem Foliant

Der vom Trimbacher Buchbinder Bruno Ursprung eigens für diesen Anlass gefertigte Foliant mit dem Titel «Lieber Franz Hohler – Das grosse Buch» liegt als Geburtstagsgeschenk seiner Heimatstadt ab Donnerstag in den Museen auf und kursiert in beteiligten Kultur- und Bildungsinstitutionen, bis er an der Finissage vom 5. November dem Jubilar feierlich übergeben wird.

Buchbinder Bruno Ursprung in seinem Atelier in Trimbach. Zvg

Die initiierenden Museen erhoffen sich eine bunte Mischung an Wünschen, Grüssen, Erinnerungen, Reaktionen, Verarbeitungen, Anekdoten. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Olten können mit ihren persönlichen Botschaften ihre Verbundenheit mit Franz Hohler zelebrieren.

Der Gestaltung der Einträge seien keine Grenzen gesetzt. Bild: zvg

Für die Gestaltung der Einträge sind den Co-Autorinnen und Co-Autoren kaum Grenzen gesetzt: Bilder, Fotos, Zeichnungen, Collagen, Geschichten, Texte und vieles mehr sind möglich.

In Anlehnung an «Das grosse Buch» von Franz Hohler, das seine Geschichten für Kinder vereint, soll Oltens «grosses Buch» für Franz Hohler der Fantasie der Beteiligten eine offene Bühne bereiten und widerspiegeln, welche Begeisterung der 80-jährige Kulturtäter auszulösen vermag, und wie viel Inspiration, Anregung und Provokation sein Schaffen bietet.