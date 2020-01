«Zufrieden mit der Aktion»: Nez Rouge Solothurn zieht eine positive Bilanz

Seit 2006 bringen Freiwillige der Nez Rouge Solothurn über die Feiertage im Dezember diejenigen sicher nach Hause, die nach einer Feier oder nach einem Weihnachtsessen nicht mehr fahrtüchtig sind. Von anfänglich rund 300 Helfern ist die Zahl innerhalb der letzten 13 Jahre auf 393 angestiegen. Mit 874 Fahrten und 1814 transportierten Personen verzeichnet die Solothurner Sektion dieses Jahr sogar einen Rekord, wie aus einer kürzlich publizierten Statistik hervorgeht, und liegt 2019 damit unter den besten fünf Sektionen im Schweizer Vergleich. «Wir sind zufrieden mit der Aktion – sie war sehr erfolgreich», sagt Monika Kummer, Medienverantwortliche der Nez Rouge Solothurn.

Es sind vor allem Leute aus ländlichen Kantonen, welche die Dienstleistung in Anspruch nehmen: Spitzenreiterin ist die Sektion Aargau mit 6089 begleiteten Personen und 3017 Fahrten, gefolgt von den Sektionen Jura, Wallis, Luzern und Solothurn. Im Gegensatz zum Abwärtstrend im Schweizer Durchschnitt verzeichnen sie alle eine Zunahme an Fahrten und begleiteten Personen. Mit Ausnahme von Solothurn konnte sich die Organisation in diesen Kantonen auch bereits seit den 90er Jahren etablieren und fahren an mehr Tagen.