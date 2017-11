Von Erfolgen und Misserfolgen zeugen Ziffern zwischen eins und sechs. Selbst Sechsjährige bleiben nicht von ihnen verschont, es gibt kein Pardon.

Wie vernünftig aber ist es, den Erfolg von Schülern mit Noten zu bewerten? Erst recht, wenn sie noch ganz am Anfang ihrer Bildungslaufbahn stehen? Wahrscheinlich sind diese Fragen so alt wie die Volksschule selbst. Und trotzdem sorgen sie immer wieder für Zündstoff – gerade in Solothurn: Der Kanton ist neben Glarus und Tessin der einzige, der bereits die Leistungen von Erstklässlern benoten lässt.

Wie lange das noch Bestand haben wird, ist allerdings ungewiss. Von der Öffentlichkeit bislang unbemerkt, diskutieren Bildungsstrategen einmal mehr über Sinn und Unsinn von Noten. Das Solothurner Volksschulamt hat im Frühjahr, gleich nach dem Ja zum Lehrplan 21 an der Urne, eine Arbeitsgruppe zum Thema eingesetzt. Seither treffen sich Vertreter von Behörden, Lehrkräften und Schulleitern regelmässig hinter verschlossenen Türen. Sie sollen die bisherigen Beurteilungsformen überprüfen und Vorschläge ausarbeiten, wie Leistungen im Zeugnis dargestellt werden könnten.

Konkret geht es um den sogenannten ersten Zyklus der Volksschule. Gemäss Lehrplan 21 beginnt dieser mit dem Eintritt in den zweijährigen Kindergarten und endet mit dem Abschluss der zweiten Klasse der Primarschule. Das neue Regelwerk ist grundsätzlich auf Kompetenzen ausgerichtet. Demnach ist nicht mehr in erster Linie massgeblich, was Kinder wissen, sondern was sie können sollen. Weil entsprechende Fähigkeiten jedoch nicht einfach wie Wissen beurteilt werden können, lanciert der Lehrplan 21 erneut eine Debatte um Schulnoten.

Kritik am Status quo

Eine Leistungsbeurteilung sollte im Zeugnis «frühestens zum Ende der zweiten Klasse» aufgeführt werden, empfiehlt die Konferenz der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren in einem Fachbericht. Nach dem Kindergarten und der ersten Primarschule erachte man lediglich eine Bestätigung des Besuchs im Zeugnis als angebracht.

Verbindliche Ziele sind im Lehrplan 21 erstmals für das Ende des ersten Zyklus festgeschrieben, erinnern die Erziehungsdirektoren. «Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass sich die Kinder auf dieser Stufe hinsichtlich ihrer Lernentwicklung stark unterscheiden», heisst es in dem Bericht weiter. Ebenso könne vermieden werden, «dass die Kinder zu früh einem nicht altersgemässen Leistungsdruck ausgesetzt werden».

Anders gesagt: Der Solothurner Status quo entspricht nicht unbedingt dem, was als zeitgemäss taxiert wird. Auch im Bildungsdepartement von Regierungsrat Remo Ankli (FDP) scheint diese Erkenntnis angekommen zu sein. Zwar werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppe erst im Mai des kommenden Jahres erwartet. Aber bereits jetzt wird deutlich, in welche Richtung deren Vorschläge gehen könnten.

«Die alleinige Beurteilung durch Noten ist besonders beim Schulstart mit den grossen Unterschieden im Entwicklungsstand der Kinder heikel», schreibt der Regierungsrat in seiner Stellungnahme zu einer Anfrage von SP-Kantonsrat Mathias Stricker. Der Bettlacher sitzt in der Geschäftsleitung des kantonalen Lehrerverbandes und präsidiert die Gruppe der Primarlehrpersonen. In seinem Vorstoss wollte er wissen, welche Auswirkungen der Lehrplan 21 aus offizieller Sicht auf die Beurteilungspraxis haben wird.

Schulstart steht im Fokus