Eine kurze Verbeugung, ein schüchternes «Danke schön». Dann geht Benjamin Dolic schon wieder von der Bühne. Man glaubt es kaum, dass der ruhige Zuchwiler nur wenige Sekunden zuvor mit seiner Performance von «She's out of my life» von Michael Jackson für Gänsehaut in der Arena gesorgt hat. Er herrschte Totenstille während dem Auftritt von Dolic, nach dem letzten Ton brach tosender Applaus aus.