In einem Mehrfamilienhaus in Zuchwil kam es am Freitagnachmittag aus noch zu klärenden Gründen zu einem Brand in einer Wohnung im fünften Stockwerk. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung. Im Einsatz war ein grösseres Aufgebot an Einsatzkräften. Das Feuer konnte rasch gelöscht und damit Schlimmeres verhindert werden.