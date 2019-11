Zu wenig Platz und schimmelnde Zeitzeugen: Wie weiter nach 100 Jahren Staatsarchiv?

Seit 100 Jahren gibt es das Solothurner Staatsarchiv als offizielle Amtsstelle. Zuerst im Solothurner Rathaus, seit 1969 an der Bielstrasse. «Viele wissen gar nicht, dass es uns gibt», so Staatsarchivar Andreas Fankhauser. Anlässlich des 100 Jahr-Jubiläums will man sich deshalb der Öffentlichkeit präsentieren. Angedacht ist ein Tag der offenen Türe, an welchem Besucherinnen und Besucher durch das Archiv geführt werden. Hauptthema: Fürsorgerische Zwangsmassnahmen. Das Archiv beleuchtet damit ein dunkles Kapitel Schweizer Geschichte: Bis 1981 wurden Kinder und Jugendliche als Gratis-Arbeitskräfte etwa an Bauernhöfe «verdingt», ausgenutzt, teils missbraucht. Aber auch Erwachsene – unverheiratete Mütter beispielsweise – wurden in Zwangsanstalten weggesperrt. «Wir müssen diesen Teil der Geschichte verstehen, auch wenn er uns nicht gefällt», so Fankhauser.

Einer seiner Mitarbeiter beschäftigt sich seit fünf Jahren ausschliesslich mit dem Thema. Derzeit bereitet er Akten und Dokumente vor, die man am Jubiläumstag ausstellen will. Datenschutz ist dabei ein grosses Thema. Immer wieder beschäftigt er sich aber mit Anfragen ehemaliger Verdingkinder. Bis Ende März 2018 konnten sie einen Entschädigungsbeitrag anfordern; dafür brauchten sie aber Belege. Die Suche danach führt in den meisten Fällen ins Staatsarchiv. Mittlerweile sei man so organisiert, dass man meist innert 36 Stunden ein Dossier mit den noch vorhandenen Dokumenten zusammenstellen können, erklärt der Staatsarchivar: 40 000 Dossiers habe man durch Personenlisten erfasst. «Und das ist erst der Anfang.»