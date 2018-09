Arten von Internet-Betrug

1. Enkeltrick Fast schon als «klassisch» kann der Enkeltrick bezeichnet werden. «Am Telefon meldet sich eine Person, ohne den Namen zu nennen, in freundschaftlichem Ton. «Hallo, Vreni, rate mal, wer dran ist?» Wenn das Gegenüber dann sagt: «Bist Du es, Fritz?», ist man schon in den Fängen der Betrüger, denn dann fährt der gut geschulte Anrufer weiter und erzählt die komplizierte Schauergeschichte einer unverschuldeten Notsituation, in die der vermeintliche Enkel oder Neffe geraten ist. Und für diese sei sofort viel Geld nötig. Und weil das alles sehr rasch gehen müsse, hole dann ein unbekannter Dritter das Geld gleich an der Türe ab. Es kommt auch vor, dass sich die Betrüger als alte Schulfreunde oder frühere Bekannte ausgeben. Bei solchen Geschichten sollten alle Alarmglocken läuten, besonders auch dann, wenn der Anrufer versucht, das Opfer unter Druck zu setzen. Sich also in kein Gespräch verwickeln lassen, sofort aufhängen und bei Verwandten nachfragen, was los sei. Nie unbekannten Personen Geld oder Wertsachen aushändigen.

2. Betrug getarnt als PC-Support Die betrügerischen Anrufer sprechen hier praktisch immer Englisch und rufen von ausländischen oder Schweizer Telefonnummern aus an. Sie machen auf vermeintliche Fehlermeldungen des Computers aufmerksam, welche ihnen von der Firma Microsoft übermittelt worden seien. Der Angerufene soll entweder infizierte Web-Seiten besuchen oder Programme aus dem Internet herunterladen. Meist wird erklärt, es handle sich um eine Support-Aktion von Microsoft zur Lösung von Computerproblemen. Zudem wird noch eine Beratungsgebühr verlangt, für die man die Kreditdaten angeben soll. So haben die Angreifer die Möglichkeit, später auf das System zugreifen zu können. Microsoft wird nie unangemeldet oder unaufgefordert Support-Anrufe tätigen. Deshalb sollte das Gespräch umgehend beendet werden.

3. Romance Scam oder Love Scam Diese Masche ist besonders hinterhältig, da sie nicht nur leere Konten bis zum Ruin, sondern auch noch gebrochene Herzen hinterlässt. Die Betrüger umschwärmen, in Dating-Portalen unterwegs, unter falschen Namen ihre Opfer mit Komplimenten und Liebesschwüren und versuchen dann – wenn eine starke emotionale Beziehung aufgebaut wurde –, ihrem «geliebten Menschen» mit rührseligen Geschichten Geld zu entlocken. So kann zum Beispiel der erfolgreiche Ingenieur aus Kanada nur in die Schweiz zu seiner «Geliebten» reisen, wenn er vorher ein lukratives Geschäft in Dubai erledigt hat. Dafür benötigt er aber viel Geld aus der Schweiz, denn aus irgendeinem Grund hat der Ingenieur selbst gerade keinen Zugriff auf sein grosses Vermögen. Zusätzlich werden oft intime Bilder verlangt, damit das Opfer später noch erpressbar wäre.

4. Sextortion Damit sind wir bei der Sextortion. Die häufig organisierte Täterschaft nimmt hier ebenfalls über soziale Netzwerke oder Dating-Plattformen Kontakt auf und zeigt vermeintliches, zunächst noch harmloses Interesse am Opfer. Nach und nach und immer aggressiver werden intime Bilder oder Videos von den Opfern verlangt. Einmal solches Material in den Händen der Täter, kommt es dann prompt zur Erpressung: Wenn nicht gezahlt werde, lande das Material bei den Bekannten, Verwandten oder bei Arbeitgebern.

5. Polizeitrick Eine ganz perfide Masche ist der Polizeitrick. Ein sich als Polizist ausgebender Telefonanrufer erklärt zum Beispiel, dass in der Nachbarschaft eine Einbruchsserie am Laufen sei. Die Polizei wisse, dass als Nächstes das eigene Haus im Visier der Einbrecher stehe. Deshalb komme bald ein Kollege in Zivil vorbei und hole Bargeld und Wertsachen zur sicheren Aufbewahrung ab, bis man die Diebe geschnappt habe. Solches «vorher in Sicherheit bringen» wird auch in Kombination mit dem Enkeltrick vorgeschoben, vor allem dann, wenn der Betrüger vermuten muss, dass es bei der Geldübergabe zu Schwierigkeiten kommen könnte. Die Polizei weist darauf hin, dass sie nie von der Notruf-Telefonnummer 117 aus jemanden anruft, um ein Gespräch zu führen oder Wertsachen abholt. Die 117 wird nämlich bei solchen Betrugsversuchen auf dem Display des Opfers sichtbar.