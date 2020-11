Zu Fuss oder im Auto vorbei: Kulturfabrik Kofmehl betreibt ein neues Schnelltest-Zentrum

Gefeiert wird in der Kulturfabrik Kofmehl in diesen Tagen nicht, auch das Streetfood-Festival neben der Kulturfabrik ist in diesem Sommer ausgefallen. Statt gesungen und geschlemmt wird auf dem Areal nun bald getestet: Unter der Westtangenten-Brücke entsteht voraussichtlich per Mitte Dezember ein Screening-Zentrum, wo sich Personen, die keine gesundheitliche Beratung benötigen, mit einem Schnelltest auf Covid-19 testen lassen können. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

Erweiterung des Testangebots

Mit dem Angebot sollen die Apotheken, Arztpraxen und Spitäler, wo bisher PCR- oder Antigen-Schnelltests durchgeführt werden, entlastet werden. Mit dem Screening-Zentrum auf dem Areal der Kulturfabrik entsteht laut dem Kantonsarzt Lukas Fenner ein ergänzendes, niederschwelliges Testangebot: «Die Positivitätsrate im Kanton liegt bei rund 20 Prozent, was darauf hinweist, dass sich zu wenig Leute mit Symptomen auf Covid-19 testen lassen», erklärt er den Grund für das ergänzende Testzentrum.

Um die Ansteckungszahlen zu reduzieren, sei es aber wichtig, möglichst viele infizierte Personen zu testen, zu identifizieren und zu isolieren. Und auch die Zeit zwischen dem Auftreten erster Symptome und dem Durchführen eines Tests solle möglichst reduziert werden, um Ansteckungen zu verhindern und die Pandemie besser kontrollieren zu können, so der Kantonsarzt.

Mit dem Screening-Zentrum in Solothurn will man sich laut Fenner auch auf eine bevorstehende Ausweitung der Testkriterien vorbereiten. «Wir rechnen damit, dass der Bund bald die Testkriterien ausweiten wird. Und ab Frühling stehen dann möglicherweise zusätzlich Speicheltests zur Verfügung», so der Kantonsarzt. «Das sind grosse Neuerungen, und wir wollen bis dahin eine Infrastruktur aufbauen und weitere Erfahrungen sammeln.»