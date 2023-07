Zeugenaufruf Wangen bei Olten: Drei junge Männer überfallen Jugendlichen – wer hat geholfen? In der Nacht auf Freitag wurde in Wangen bei Olten ein Jugendlicher von einer Gruppe junger Männer überfallen und tätlich angegangen. Er wurde leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Drei junge Männer überfallen Jugendlichen in Wangen bei Olten. zvg

Am Freitag, 14. Juli 2023, gegen 1.30 Uhr, wurde in der Dorfstrasse in Wangen bei Olten ein Jugendlicher von drei jungen, dunkelhäutigen Männern überfallen. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn. Nach derzeitigen Erkenntnissen folgte die Gruppe dem Jugendlichen vom Bahnhof, wo die drei Männer zuvor aus dem Zug in Richtung Olten ausgestiegen sind.

In der Dorfstrasse sprachen sie den Jugendlichen zunächst an, verlangten Geld und wurden auch handgreiflich. Der Geschädigte konnte sich befreien. Gleichzeitig hielt ein vorbeifahrendes Auto an. Die drei Täter flüchteten daraufhin in Richtung Gemeindeverwaltung. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.

Wer kann Angaben zum Vorfall oder zur der Gruppierung machen?

Der Vorfall wurde am Freitag der Kantonspolizei Solothurn gemeldet. Diese hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Die Insassen des Autos, die dem jungen Mann halfen, und weitere Personen, die Angaben zu der Gruppierung machen können, sind gebeten sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden. Hinweise nimmt der Regionenposten Olten gerne entgegen, Telefon 062 311 80 80.