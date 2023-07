Zeugenaufruf Überholmanöver in Bellach: Automobilist fällt durch gefährliche Fahrweise auf In Bellach ist am frühen Donnerstagabend ein Automobilist durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen: In Bellach war ein Autofahrer aufgefallen. zvg

Am Donnerstag, 13. Juli 2023, um 17.20 Uhr, fiel einer Patrouille der Kantonspolizei Solothurn an der Bielstrasse in Bellach ein Automobilist durch seine gefährliche Fahrweise auf. Dieser war mit einem grauen Mercedes-Benz in Richtung Solothurn unterwegs.

Der Autofahrer machte mehrere Überholmanöver. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten dadurch ausweichen. Verletzt wurde niemand, schreibt die Kapo Solothurn. Kurze Zeit später konnte der Fahrzeuglenker durch die Patrouille angehalten und kontrolliert werden.

Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen

Personen, die durch das besagte Fahrzeug gefährdet wurden oder die Angaben zu dessen Fahrweise machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 70 00.