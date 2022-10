Zeugenaufruf Streit zwischen Auto-Mitfahrer und Lastwagenlenker in Oensingen artet aus – Polizei sucht Zeugen Im Bereich des Stampfli-Kreisels in Oensingen kam es zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen einem Auto-Mitfahrer und einem LKW-Chauffeur. Der LKW-Chaffeur wurde leicht verletzt. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen sucht die Polizei Zeugen.

Die Auseinandersetzung beim Stampfli-Kreisel in Oensingen zwischen einem Auto-Mitfahrer und einem LKW-Chauffeur eskalierte. Der LKW-Chauffeur wurde leicht verletzt zur Kontrolle in ein Spital gebracht. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Mittwoch, 12. Oktober, gegen 18.15 Uhr, kam es aus noch zu klärenden Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mitfahrer eines weissen Autos und dem Lenker eines grünen Lastwagens mit Anhänger. Dies auf der Solothurnstrasse in Oensingen, im Bereich des Stampfli-Kreisels. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Solothurn wurde der LKW-Chauffeur leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Gemäss ersten Abklärungen beschuldigten sich die beiden Fahrzeuglenkenden gegenseitig, vor dem Streit diverse Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz begangen zu haben.

Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen

Personen, die sachdienliche Angaben zur Fahrweise der beiden Fahrzeuglenkenden oder zum Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen in Verbindung zu setzen. Telefon: 062 311 94 00. (kps)