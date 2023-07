Zeugenaufruf Solothurn: Kollision auf der Westtangente – Beide Fahrer behaupten, bei Grün gefahren zu sein Bei einem Abbiegemanöver auf der Westtangente in Solothurn kam es Dienstagnachmittag zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen sucht die Polizei nun Zeugen.

Auf der Westtangente in Richtung Bielstrasse fuhr am Dienstagnachmittag ein Lenker über die Kreuzung. Dabei fuhr ein anderer Personenwagen, der nach links in die Gibelinstrasse abbiegen wollte, seitlich in das erste Auto hinein. Gemäss der Kantonspolizei Solothurn wurde niemand verletzt dabei.

Ein Abschleppdienst hat zwei Autos abtransportiert. Die Polizei kümmerte sich mit mehreren Mitarbeitenden um die Unfallaufnahme und regelte den Verkehr. Bild: Kantonspolizei Solothurn/zvg

Die direkt beteiligten Autolenker geben an, dass die Ampel für ihre Fahrtrichtung Grün anzeigte. Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen sucht die Polizei zur Klärung des Sachverhalts Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Solothurn entgegen, Telefon 032 627 70 00.