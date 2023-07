Zeugenaufruf Schwerer Unfall am Dornacherplatz in Solothurn: Fahrradfahrer bei Zusammenstoss mit Auto schwer verletzt Beim Dornacherplatz in Solothurn hat sich am frühen Donnerstagabend eine Kollision zwischen einem Fahrrad und einem Auto ereignet. Dabei wurde der Fahrradlenker schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dornacherplatz in Solothurn kam es zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem E-Bike-Fahrer. Bild: zvg

Eine 41-jährige Autofahrerin war am Donnerstagabend beim Dornacherplatz in Solothurn unterwegs und bog in die Niklaus-Konrad-Strasse ab. In dem Bereich der Kurve kam es aus bisher ungeklärten Gründen zur Kollision mit einem 79-jährigen E-Bike-Fahrer. Durch den Zusammenstoss stürzte der Fahrradfahrer und erlitt schwere Verletzungen.

Unmittelbar nach dem Unfall wurde der Verletzte vor Ort medizinisch versorgt und anschliessend mit der Ambulanz in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen

Personen, die zur Klärung des Hergangs und der Umstände Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 032 627 70 00.