Zeugenaufruf Rüttenen: Auto prallt bei Selbstunfall in Hausmauer – zwei Personen verletzt In Rüttenen verliert ein Autolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einer Hausmauer. Zwei Minderjährige verletzten sich dabei erheblich und mussten mit zwei Ambulanzen in ein Spital gebracht werden. Zur Klärung der genaueren Umstände sucht die Polizei Zeugen.

Das Auto erlitt Totalschaden. Bild: Kantonspolizei Soltohurn / zvg

Ein Autolenker ist in Rüttenen auf der Hauptstrasse am frühen Freitagmorgen in Richtung Balm bei Günsberg unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen verliert der Lenker am Ende des Dorfes die Kontrolle über das Fahrzeug, kommt von der Strasse ab und prallt in die Hausmauer des Restaurants Post.

Die ersteintreffende Patrouille findet vor Ort zwei minderjährige, erheblich verletzte Fahrzeuginsassen vor. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst werden die beiden Insassen in ein Spital gebracht. Zur Klärung der genaueren Umstände wurden weitere Polizeipatrouillen beigezogen, unter anderem Spezialisten zur Vermessung der Unfallstelle.

Die beiden Insassen verweigern jedoch Aussagen zum Unfallhergang. Kantonspolizei Soltohurn / zvg

Zeugenaufruf

Aufgrund von verweigerten Aussagen der Unfallbeteiligten sucht die Polizei zur Klärung des Sachverhalts Personen, die Angaben zu den Umständen und dem Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Solothurn entgegen, Telefon 032 627 70 00.