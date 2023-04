Zeugenaufruf Olten: Zahlterminal bei Tankstelle wurde aufgebrochen – Täter sind auf der Flucht Bei einer Tankstelle am Wilerweg in Olten wurde über Nacht das Zahlterminal aufgebrochen. Trotz umgehender Ermittlungen konnten die Täter fliehen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Zahlterminal einer Tankstelle wurde über Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen, teilt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung mit. Kurz vor 3 Uhr brachen die Täter am Wilerweg in Olten das Zahlterminal auf. Durch den gewaltsamen Eingriff entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Tausend Franken. Angaben über den Deliktsbetrag sind derzeit nicht möglich.

Die Polizei leitete unmittelbar die Fahndung ein, doch die Täterschaft konnte fliehen. Nun sucht die Kantonspolizei Solothurn Zeugen.

Bei einer Tankstelle am Wilerweg in Olten wurde über Nacht das Zahlterminal aufgebrochen. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Personen, die Angaben zum Vorfall, zur Täterschaft, dem Fluchtweg oder allenfalls zu benutzten Tatfahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 80 80.