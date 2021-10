Zeugenaufruf Obergerlafingen: Mofa-Lenker flüchtet nach Kollision mit Auto von der Unfallstelle Auf der Hauptstrasse in Obergerlafingen, im Bereich der Verzweigung Hauptstrasse/Recherswilerstrasse, hat sich am Donnerstagabend ein Unfall zwischen einem Auto und einem Töffli ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.

In Obergerlafingen kam es zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Töffli. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Donnerstag, 30. September, um zirka 21 Uhr, wollte ein Autofahrer in Obergerlafingen von der Hauptstrasse nach links in die Recherswilerstrasse einbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Mofa-Lenker, der mutmasslich ohne Licht auf der Hauptstrasse von Obergerlafingen in Richtung Gerlafingen unterwegs war. Nach dem Aufprall stürzte der Mofa-Lenker auf den Asphalt.

Unmittelbar danach flüchtete er, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, mitsamt seinem Mofa in Richtung Gerlafingen. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Ob er sich bei der Kollision verletzt habe, sei derzeit nicht bekannt.

Gemäss Angaben des Autofahrers dürfte es sich um einen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren handeln. Er war vermutlich mit einem Puch-Maxi unterwegs und trug einen schwarzen Helm und eine dunkle Jacke. Am Auto entstand ein Schaden von mehreren 1'000 Franken. Im Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall sucht die Polizei den Töffli-Fahrer und allfällige Zeugen.

Das Auto erlitt einen Schaden von mehreren 1000 Franken. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Der am Unfall beteiligte Mofa-Lenker und/oder Personen, die zu dessen Identität oder zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen zu melden, Telefon 032 654 39 69. (kps/bey)