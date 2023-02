Zeugenaufruf Grenchen: Raubversuch während Lotto-Match im «Luxory» – Täter flüchtig Ein Unbekannter wollte Bargeld beim Lottomatch im Grenchner «Luxory» stehlen. Dies gelang ihm nicht. Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen.

Raubversuch im «Luxory» in Grenchen: Die Kantonspolizei Grenchen sucht Zeugen. zvg

Am Sonntagnachmittag, 12. Februar 2023, fand im Eventlokal «Luxory» an der Maienstrasse in Grenchen ein Lotto-Match statt. Kurz nach 14 Uhr betrat ein vermummter Mann das Lokal. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung vom Montag.

Der Unbekannte begab sich zum Kassenbereich, bedrohte dort die anwesende Kassiererin und forderte von ihr die Herausgabe von Bargeld. Als ihm dies verwehrt wurde, habe er von seinem Vorhaben abgelassen und sei geflüchtet.

Dabei kam es zu einem kurzen Handgemenge mit Angestellten, die ihn aufzuhalten versuchten. Gemäss Schilderung der Kapo Solothurn gelang ihm dies nicht, worauf der Täter in Richtung Leimenstrasse davonrannte.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall, zum Fluchtweg und/oder zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen zu melden: Telefon 032 654 39 69.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Auffallend gross und sehr kräftig. Maskiert war er mit einer grauen Sturmhaube.