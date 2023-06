Zeugenaufruf Autobahn A2 bei Hägendorf: Lastwagen gerät auf Gegenfahrbahn und kommt in Baumgruppe zum Stillstand – Chauffeur leicht verletzt Ein Lastwagenfahrer verlor am Mittwochmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er durchbrach auf der Autobahn bei Hägendorf die Mittelleiteinrichtung und überquerte die Fahrspuren der Gegenfahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht. Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen.

Wie die Kantonspolizei Solothurn meldet, hat sich der Lastwagenchaffeur beim Unfall auf der A2 bei Hägendorf leicht verletzt. zvg

Glück im Unglück für einen Lastwagenfahrer am Mittwochmorgen. Kurz nach 8.30 Uhr verlor der Chauffeur auf der Autobahn A2 bei Hägendorf, in Richtung Egerkingen fahrend, aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wie die Kantonspolizei Solothurn schreibt, prallte er zuerst rechts in die Leiteinrichtung und gelangte von dort gegen die Mittelleiteinrichtung.

Er durchschlug diese, überquerte die drei Fahrstreifen der Gegenfahrbahn und durchbrach schliesslich auch die dortige Leiteinrichtung. Schlussendlich kam er ausserhalb der Autobahn in einer Baumgruppe zum Stillstand.

Der Lastwagenchauffeur wurde leicht verletzt und zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht. Nebst mehreren Polizeipatrouillen standen der Rettungsdienst, Mitarbeitende der Firma NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz) und ein spezialisiertes Abschleppunternehmen im Einsatz.

An den Autobahneinrichtungen entstanden beträchtliche Schäden. Aufgrund dieses Ereignisses kam es auf der A2 in Richtung Basel zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat Ermittlungen sowohl zum Unfallhergang wie auch zur Unfallursache aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zur Fahrweise des verunfallten Lastwagenlenkers machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Oensingen in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 76 76.