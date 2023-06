Zeugenaufruf Auto missachtet im «Tell-Kreisel» in Bellach Vortrittsrecht – Motorradlenkerin stürzt und verletzt sich Ein Unbekannter missachtete am Dienstag im Bellacher Tell-Kreisel eine vortrittsberechtigte Töfffahrerin. Diese stürzte und verletzte sich. Da der Autofahrer flüchtete, sucht die Kantonspolizei Solothurn Zeugen.

Die Kantonspolizei Solothurn sucht zum Vorfall im Tell-Kreisel in Bellach Zeugen. zvg

Eine Motorradlenkerin war am Dienstag, 13. Juni 2023, um etwa 14.15 Uhr in Bellach auf der Bielstrasse in Richtung Solothurn unterwegs. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn. Im Tell-Kreisel fuhr unvermittelt, von der Gurzelenstrasse herkommend, ein nicht vortrittsberechtigtes, dunkles Auto in den Kreisel.

Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, musste die Motorradlenkerin eine Vollbremsung einleiten. Dies hatte zur Folge, dass die Frau stürzte und sich dabei verletzte.

Der oder die unbekannte Autofahrer/-in fuhr nach dem Vorfall in Richtung Solothurn weiter, ohne sich um die gestürzte Motorradlenkerin zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen zum Lenker bzw. zur Lenkerin des gesuchten Autos aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Auto machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn (Telefon 032 627 70 00) zu melden.