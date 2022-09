Zeugenaufruf Auto kommt in Beinwil von Fahrbahn ab und kollidiert mit Palisadenwand Auf der Passwangstrasse bei Beinwil kollidierte am Freitagmorgen ein Autolenker mit der Holzpalisade am Strassenrand. Es wurde niemand verletzt, die Polizei sucht Personen, welche den Vorfall beobachtet haben.

Am Freitagmorgen, 30. September 2022, gegen 6.40 Uhr, fuhr der Lenker eines schwarzen Personenwagens auf der Passwangstrasse in Richtung Büsserach. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Bei Beinwil verlor der 23-Jährige aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Holzpalisade am Fahrbahnrand.

Unfallort in Beinwil. Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen. zvg

Durch den Aufprall wurde das Auto ins gegenüberliegende Wiesland geschleudert, wo es zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Beinwil geregelt.

Unfall in Beinwil: Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen

Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei Zeugen. Personen, die zudem Angaben zur Fahrweise des Autos auf der Passwangstrasse machen können, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen: Telefon 062 785 77 01.