Zeugen gesucht Zuchwil: Fahrerflucht nach Kollision mit Leiteinrichtung bei Ausfahrt Hofstatt/Zuchwil Zentrum In Zuchwil kollidierte ein Fahrzeuglenker mit einer Leiteinrichtung. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verliess der oder die unbekannte Automobilist/-in die Kollisionsstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Unfallstelle in Zuchwil. zvg

Am Sonntagmorgen, 11. Dezember 2022 um 9.45 Uhr, meldete ein Mann diverse Trümmerteile in der Ausfahrt von der Luzernstrasse in die Hofstatt in Richtung Zuchwil Zentrum. Die ausgerückte Polizeipatrouille konnte über eine Distanz von mehreren Metern diverse Fahrzeugteile auffinden. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung vom Sonntag.

Die Fahrzeugteile stammen nach ersten Erkenntnissen von einem weissen Renault. Der oder die bis dato unbekannte Automobilist/-in dürfte aus noch zu klärenden Gründen mit der dortigen Leiteinrichtung kollidiert sein.

Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, verliess der oder die Lenker/-in im Anschluss die Kollisionsstelle. Sein Fahrzeug dürfte vorne links massiv beschädigt sein. Zudem fehlt wahrscheinlich eine Radkappe. Zeitliche Anhaltspunkte der Kollision sind gemäss Kapo Solothurn keine vorhanden.

Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen

Personen, welche sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden: Telefon 032 627 70 00.