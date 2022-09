Zeugen gesucht Wer ist Schuld bei der Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Postauto in Egerkingen? Am Freitagmorgen kollidierten auf der Bahnhofstrasse in Egerkingen ein Lieferwagen und ein Postauto. Weil sich die Aussagen der Lenker widersprechen, sucht die Polizei nun Zeugen.

Kollision in Egerkingen. Zvg

Sicher ist: Am Freitag, 2. September 2022, um etwa 7.25 Uhr, kam es auf der Bahnhofstrasse in Egerkingen zu einer seitlichen Kollision zwischen einem weissen Lieferwagen und einem Postauto. Tatsache ist auch: An den Unfallfahrzeugen entstanden Schäden von mehreren tausend Franken.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Zvg

Doch weil die beiden am Unfall beteiligten Personen unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen zu melden, Telefon 062 311 94 00. Interessiert ist die Polizei unter anderem an Aussagen von Personen, die sich zum Unfallzeitpunkt im Postauto befunden haben.