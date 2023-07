Zeugen gesucht Traktor stürzt in Metzerlen Steilhang hinunter – 68-jähriger Fahrer tot In Metzerlen im Kanton Solothurn kam es am Montag zu einem tragischen Unfall. Ein Traktorfahrer stürzte einen Abhang hinunter und verletzte sich dabei tödlich. Die Kantonspolizei Solothurn sucht Hinweise zum Unfallhergang.

Am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr hat eine Polizeipatrouille unterhalb der Challstrasse in Metzerlen einen Traktor in unwegsamem Gelände entdeckt. Sofort rückte ein grösseres Aufgebot an Rettungskräften vor Ort aus. Der 68-jährige Traktorfahrer wurde leblos neben seinem Fahrzeug aufgefunden.

Tödlicher Traktorunfall in Metzerlen am Montag, 24. Juli 2023: Der Mann verstarb an seinen Verletzungen. Kantonspolizei Solothurn

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Fahrer in Richtung Metzerlen unterwegs gewesen sein, wo er aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse abkam. Der Traktor stürzte in der Folge einen Steilhang hinunter und überschlug sich. Zirka 40 Meter unterhalb der Strasse kam das Fahrzeug dann zum Stillstand. Wegen der aufwändigen Bergung wurde die Challstrasse für rund fünf Stunden für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Nebst der Kantonspolizei Solothurn standen auch die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn, die Feuerwehren Reinach und Chall, eine Ambulanzbesatzung, ein Notarzt und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben zur Klärung des Hergangs und der Ursache Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können.