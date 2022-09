Zeugen gesucht E-Biker knallt in Trimbach in ein Auto und wird schwer verletzt Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Trimbach zu einer Kollision zwischen einem E-Biker und einem Auto. Der Velofahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfall zwischen E-Biker und Auto in Trimbach am Donnerstag, 1.9.2022. Kantonspolizei Solothurn

Ein 30-jähriger Mann war am Donnerstagmorgen mit seinem E-Bike unterwegs. Gegen 6 Uhr fuhr er in Trimbach auf der Brüelmattstrasse in Richtung Baselstrasse. Als er auf diese einbog, wurde er von einem vortrittsberechtigten Auto erfasst, welches in Richtung Hauenstein unterwegs war.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Kantonspolizei Solothurn

Wie die Kantonspolizei Solothurn schreibt, zog sich der Mann dabei schwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstbetreuung wurde er mit der Ambulanz in ein Spital gebracht. Der Automobilist blieb unverletzt, so die Kapo weiter.

Zeugen gesucht zur Klärung des Unfallhergangs

Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache sind unklar und werden nun durch die Polizei und die Solothurner Staatsanwaltschaft abgeklärt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche den Unfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kantonspolizei Solothurn in Olten entgegen: Telefon 062 311 80 80.