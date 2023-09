Zeugen gesucht Schönenwerd: Auffahrtskollision nach gefährlichen Überholmanövern Zwischen Schönenwerd und Wöschnau kam es am Donnerstagabend zu einer Auffahrkollision von zwei Autos. Nach derzeitigen Erkenntnissen mussten diese zwei entgegenkommenden Autos ausweichen, deren Lenker gefährliche Überholmanöver auf der Strecke durchführten. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagaben, 28. September kam es zu einer Auffahrtskollision, da zwei entgegenkommende Autos ein gefährliches Überholmanöver durchführten. Die Kapo Solothurn sucht Zeugen. Bild: Remo Buess / Kantonspolizei Solothurn

Gegen 21 Uhr am Donnerstagabend, dem 28. September 2023 kam es bei Schönenwerd zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Beide waren auf der Aaraustrasse von Schönenwerd in Richtung Aarau unterwegs. Beim Aufprall wurde eine Person verletzt und musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Solothurn kam es zur Kollision, weil die Unfallbeteiligten zwei entgegenkommenden Personenwagen ausweichen mussten, die auf der Streck gefährliche Überholmanöver ausführten. Deren Lenker entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle. Zur Klärung des Hergangs sucht die Polizei Zeugen.

Zeugenaufruf

Personen, die Angaben zu den gesuchten Fahrzeuglenkern bzw. deren Fahrzeuge machen können oder durch deren Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten, Tel. 062 311 80 80, in Verbindung zu setzen.