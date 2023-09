Zeugen gesucht Frontalkollision bei Überholmanöver in Gänsbrunnen – Traktor überschlagen Nach einer Frontalkollision infolge eines Überholmanövers durch einen Lastwagen mit Anhänger, überschlug sich ein Traktor mit einem Ballenpresse-Anhänger. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend, dem 27. September. Verletzt wurde niemand.

In Gänsbrunnen kam am Abend des 27. Septembers zu einer Frontalkollision zwischen einem LKW und einem Traktor. Bild: Kapo SO

Gegen 18 Uhr abends am 28. September 2023 kam es zu einer Frontkollision zwischen einem Lastwagen und einem Traktor in Gänsbrunnen. Verletzt wurde beim Aufprall niemand.

Der Traktor mit Ballenpresse-Anhänger war auf der Hauptstrasse in Gänsbrunnen in Richtung Welschenrohr unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Hasenmattweg wollte der Traktorfahrer nach links in Richtung Hasenmatthof abbiegen. Gleichzeitig wollte ein LKW mit Anhänger den Traktor überholen.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls überschlug sich der Traktor. Bild: Kapo SO

Während des Überholmanövers kam es folglich zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht überschlug sich der Traktor samt Anhänger und kam auf der Wiese der anderen Strassenseite zum Stillstand. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden wie die Kantonspolizei mitteilt.

Zur Klärung der genauen Umstände sucht die Polizei Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere ein Mercedes-Fahrer wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Dieser soll zwischen den beiden kollidierten Fahrzeugen unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Solothurn unter der Telefonnummer 032 311 94 00 entgegen.