Zeugen gesucht Frau wendet dreimal auf der Autobahn A1 bei Niederbipp, bis die Polizei sie anhält – Alkoholtest positiv Eine 36-Jährige führte Montagnacht auf der Autobahn A1 zwischen Niederbipp und Gunzgen mindestens drei Wendemanöver durch und fuhr jeweils für mehrere Kilometer auf der falschen Fahrbahn. Die Polizei konnte sie anhalten und nahm ihr nach positivem Alkoholtest auf der Stelle den Fahrausweis ab.

Luftaufnahme der Autobahn A1 bei Egerkingen. Bruno Kissling

Die Polizei sucht Zeugen, denn dieser Fall wirft Fragen auf: Montagnacht, am 17. Oktober um 0:40 Uhr erreichte die Kantonspolizei Solothurn eine Nachricht. Sofort fuhren mehrere Patrouillen los auf die Autobahn A1.

Denn: Eine Automobilistin soll bei Niederbipp in falscher Richtung unterwegs gewesen sein, so die Meldung der anrufenden Verkehrsteilnehmerin. Danach habe sie ihr Auto gewendet, um auf der korrekten Fahrbahn in Richtung Zürich weiterzufahren.

Kantonspolizei Solothurn hielt die Frau an – und nahm ihr den Fahrzeugausweis ab

Die Polizei holte sie schliesslich auf Höhe Oberbuchsiten ein – mittlerweile wieder auf der falschen Fahrbahn in Richtung Bern. Sie war gerade dabei, ihr Fahrzeug wiederum zu wenden, um in korrekter Richtung auf der Fahrbahn in Richtung Zürich weiter zu fahren.

In Egerkingen konnte die 36-Jährige einer Kontrolle unterzogen werden. Gemäss Mitteilung der Kapo Solothurn gab sie an, dass sie sich verfahren und darum mehrere Wendemanöver durchgeführt habe. Wo diese genau stattgefunden haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei rückte umgehend aus und konnte die Frau anhalten. zvg

Der vor Ort durchgeführter Alkoholtest fiel positiv aus. Wie hoch die Alkoholkonzentration im Blut der Schweizerin war, gibt die Kantonspolizei nicht bekannt. Jedenfalls musste sie ihren Fahrausweis auf der Stelle abgeben.

Zeugenaufruf: Was geschah Montagnacht genau?

Nach ersten Erkenntnissen kam es anlässlich der Wendemanöver und der Fahrten in falscher Richtung zu keinen Kollisionen, schreibt die Polizei weiter. Auch verletzt worden sei niemand.

Zur Klärung der genauen Umstände, bittet die Kantonspolizei Solothurn die Bevölkerung um Mithilfe. Personen die Angaben zu den verschiedenen Wendemanövern oder der Fahrweise der Automobilistin machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 062 311 76 76.