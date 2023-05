Zentralgefängnis Untersuchungsgefängnisse in Solothurn und Olten sollen durch einen Neubau ersetzt werden Das Projekt für ein neues Zentralgefängnis als Ersatz der alten Standorte in Solothurn und Olten ist seit Jahren im Gespräch. Jetzt hat die Regierung die Kreditvorlage für das 120-Millionen-Projekt verabschiedet.

So wird das neue Zentralgefängnis aussehen. Visualisierung: zvg

Die Untersuchungsgefängnisse in Solothurn und Olten, 1977 und 1964 erbaut, sind schwer sanierungsbedürftig und genügen sowohl den baulichen wie betrieblichen Anforderungen nicht mehr. Sie sollen durch den Neubau eines Zentralgefängnisses in unmittelbarer Nachbarschaft zur Justizvollzugsanstalt im Deitinger Schachen ersetzt werden.

Mit den Planungen dafür wurde schon 2012 begonnen, jetzt unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat eine Kreditvorlage für den Bau. Der Komplex soll 120 Millionen kosten, vom Bund sind Beiträge von 18,2 Millionen in Aussicht gestellt. Die Nettoinvestitionen für den Kanton belaufen sich somit voraussichtlich auf knapp 102 Millionen. Das Projekt beziehungsweise der Verpflichtungskredit von 120 Millionen unterliegt der obligatorischen Volksabstimmung. Läuft alles rund, sollte das neue Zentralgefängnis 2029 bezogen werden können.

Im Parlament kam Skepsis auf

Das Projekt ist nicht unumstritten. Nach jahrelangen Vorarbeiten mit Variantenstudien (zentrales Untersuchungsgefängnis an einem Standort oder Untersuchungsgefängnis mit einer Zweigstelle), Standortevaluation und grober Wirtschaftlichkeitsberechnung verlangten Kantonsrätinnen und Kantonsräte aus verschiedenen Fraktionen 2021 plötzlich einen Planungsstopp.

Kritisiert wurden der Kulturlandverlust, eine schlechte Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr und zu wenig Synergieeffekte für die verschiedenen Strafverfolgungsbehörden.

Nicht mehr zeitgemäss: Zelle im Untersuchungsgefängnis Olten. Bild: Bruno Kissling

Eine deutliche Mehrheit des Parlaments folgte aber den Argumenten der Regierung, dass die Vorteile des zentralen Neubaus im Deitinger Schachen alle allfälligen Nachteile überwiegen. Der Auftrag zum Planungsstopp wurde im September 2021 mit 62 zu 30 Stimmen abgelehnt. Im November 2021 wurde dann das Siegerprojekt «Walddach» eines Architekturwettbewerbs präsentiert.

Synergien mit Justizvollzugsanstalt

Die bestehenden Untersuchungsgefängnisse in Solothurn und Olten stossen mit ihren insgesamt 88 Haftplätzen immer wieder an die Belastungsgrenze. Das neue Zentralgefängnis wird über 130 Haftplätze verfügen (erweiterbar auf 150) und 90 bis 100 Mitarbeitende in rund 85 Vollzeitpensen beschäftigen.

Der Neubau entsteht auf einem Areal von rund 25’000 Quadratmetern. Er wird unterirdisch mit der Justizvollzugsanstalt verbunden, die beiden Anlagen werden gemeinsam überwacht. Das Bauwerk ist 156 Meter lang, 41 Meter breit und 16,5 Meter hoch. Die Geschossfläche beträgt rund 20’600 Quadratmeter, das Volumen 79’500 Kubikmeter. Umgeben wird der Bau von einer 6 Meter hohen Mauer und einem zusätzlichen Metallgitterzaun. Das Gebäude wird im Minergie-Standard geplant und realisiert.

Das Zentralgefängnis und die Justizvollzugsanstalt sollen neu das «Justizvollzugszentrum» bilden, wo Synergien in der Sicherheit, der Gesundheitsversorgung, der Logistik und im Betrieb (zum Beispiel der Einkauf) genutzt werden können. Die Kosten über einen Zeitraum von 40 Jahren seien mit der Variante des zentralen Neubaus rund 23 Prozent tiefer als für eine dezentrale Variante (Anpassung der bestehenden Standorte), heisst es in der Kreditbotschaft des Regierungsrats.

Am Anschlag: Untersuchungsgefängnis in Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

Für die heutigen Standorte der Untersuchungsgefängnisse in Solothurn und Olten seien bereits Interessenten vorhanden, der Marktwert der beiden Grundstücke wird auf 9 Millionen geschätzt.

Auch kurze Freiheitsstrafen und Ausschaffungshaft

Der Grundauftrag für das Zentralgefängnis bleibt gegenüber den heutigen Untersuchungsgefängnissen unverändert: der Vollzug von Polizeigewahrsam und strafprozessualer Haft, das heisst vorläufige Festnahme, Untersuchungshaft und Sicherheitshaft, aber auch kurze Freiheitsstrafen werden hier vollzogen.

Im Vordergrund weiterer Vollzugsaufträge stehen Zwangsmassnahmen gemäss Ausländer- und Integrationsgesetz, also Ausschaffungs-, Vorbereitungs- und Durchsetzungshaft. Die Wettbewerbs- und Vorprojektierungsphase seien gerade in diesem Bereich von einer starken Rechtsentwicklung geprägt gewesen, so der Regierungsrat. Die Planungen des Zentralgefängnisses seien so weit möglich darauf ausgerichtet, auf solche Entwicklungen flexibel reagieren zu können.