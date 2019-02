Und diese gesellschaftlichen Veränderungen schlagen sich auch in der Statistik nieder, und zwar bei den ausgeschlagenen Erbschaften. Deren Zahl steigt seit Jahren. Immer öfter verzichten Nachkommen auf das Erbe, etwa weil sie fürchten, dass nur Schulden übrig bleiben. 229 Fälle ausgeschlagener Erbschaften zählte das kantonale Konkursamt 2018. Im Vergleich zu allen Erbschaften mag dies ein kleiner Teil sein. Tatsache ist aber ebenso: Seit Jahren steigt die Zahl ausgeschlagener Erbschaften an. 2007 waren es erst 117.

Bewirbt sich jemand beim kantonalen Konkursamt, zeigt Amtschef Martin Schmalz zuerst jeweils zwei bis drei Fotos. «Das muss man aushalten können», sagt der erfahrene Konkursbeamte den Bewerbern. «Es gibt Wohnverhältnisse, von denen man glaubt, dass es sie bei uns nicht gibt.» Schmalz zeigt Bilder aus Wohnungen, in denen Schmalz und seine Leute schon waren. Wohnungen, die man nicht betreten möchte. Vermüllte Zimmer oder Appartements, in denen Personen verstorben und erst später gefunden worden sind. «Wir spüren die gesellschaftliche Veränderung», sagt Schmalz und erzählt von Menschen, die in Altersheimen vereinsamt sind oder von Kindern, die 40 Jahre keinen Kontakt mehr zu den Eltern hatten.

Martin Schmalz hat zuerst einmal eine einfache Erklärung: Die Bevölkerung ist gewachsen, also gibt es auch mehr Konkurse und mehr ausgeschlagene Erbschaften. Er erkennt aber auch gesellschaftliche Trends hinter der Entwicklung: So gibt es ältere Menschen, die sich teure Aufenthalte in Altersheimen nicht leisten können. Oder es gibt Senioren, die keine Angehörigen mehr haben. «Die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich geändert. Man weiss weniger, was da ist.» Und noch eine gesellschaftliche Veränderung nennt Schmalz: Hätten Erben früher vielleicht auch gewisse Schulden übernommen, etwa der Ehre wegen, sei dies heute weniger der Fall.

Sechs bis neun Monate Arbeit pro Dossier

Für die Erben sei das Ausschlagen ein «Schutz vor sich selbst». Seien die Vermögensverhältnisse unübersichtlich, würden die Erbschaften selten angenommen. Gerade ob eine Liegenschaft teurer oder günstiger verkauft werden kann, habe am Ende meist einen grossen Einfluss auf die Höhe der Erbschaft. Und so schlagen die Erben manchmal auch einfach aus Bequemlichkeit die Erbschaft aus.