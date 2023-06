YB-Shootingstar «Hässeli-Bänz» Fabian Rieder geniesst seine Ferien in Solothurn – und unterstützt seinen Ex-Verein im Aufstiegs-Drama Er ist einer der wertvollsten Fussballer der Super League und wird von Bundesliga-Clubs umworben: Fabian Rieder, der mit YB soeben das Double gewann. Der 21-jährige Koppiger legte den Grundstein seiner Karriere beim FC Solothurn.

Fabian Rieder gewann dieses Jahr mit YB das Double: den Schweizer-Meister-Titel (links) und den Cup. (Bilder: Claudio De Capitani / freshfocus)

Er ist einer der erfolgreichsten Fussballer aus der Region: Fabian Rieder aus Koppigen, 21-jährig, Fussballprofi bei Schweizer Meister YB und im Kader der Nationalmannschaft. Bis 2017 spielte er beim FC Solothurn – und er bleibt seiner Heimat weiterhin verbunden.

Das wurde jüngst bei seinem Auftritt im «Sportpanorama» deutlich. Als «Shootingstar» angekündigt, stellte er sich den Fragen von Moderatorin Fabienne Gyr. Der bescheidene Mittelfeld-Akteur geniesst derzeit seine Kurz-Ferien: Nach dem Cup-Sieg gegen Lugano startet in wenigen Tagen bereits die Vorbereitung für die U21-Europameisterschaft in Rumänien.

Die Young Boys bejubeln das dritte Double der Vereinsgeschichte. Mittendrin: Fabian Rieder (vorne, 3. von links). Bild: Keystone

Wie nutzt Rieder also seine wenigen freien Tage? Mit Fussball, verrät der 21-Jährige: «Ich bin nicht der Typ, der unnötig in diesen vier Tagen Ferien irgendwohin muss.» Und so blieb er in der Schweiz, konkret: in Solothurn. Er verfolgte den Aufstiegs-Krimi seines Ex-Klubs FC Solothurn von der Tribüne und feuerte seine ehemaligen Kollegen an.

«Der FC Solothurn bedeutet mir sehr viel. Ich habe mit zehn Jahren dorthin gewechselt und habe viel Zeit dort verbracht, viele Kollegen gefunden, viele schöne Momente erlebt. Aber auch in schwierigen Zeiten haben mich dort viele Menschen unterstützt.»

Fabian Rieder gibt Autogramme beim Training der Schweizer Fussballnationalmannschaft am Sonntag, 11. Juni 2023, in Tenero. Die Schweizer Fussballnationalmannschaft absolviert im Hinblick auf die Euro-2024-Qualifikation eine Vorbereitung im Centro Sportivo Tenero. Bild: Samuel Golay / KEYSTONE

Rieder hatte früh seinen Vater verloren. Plötzlich sei er mit einer Situation konfrontiert gewesen, mit der man nicht rechne, müsse auf einmal Verantwortung übernehmen. Er habe gelernt, mit dem Schicksalsschlag umzugehen. In dieser Zeit habe er viel Rückhalt bekommen vom Trainer, von Mitspielern, sogar von Eltern von Mitspielern. «Wir waren wie eine grosse Familie, alle hatten es gut miteinander.» Er sei dankbar für alles, was er beim FC Solothurn habe erleben dürfen.

Seine ehemaligen Trainer in Solothurn erinnern sich gegenüber SRF. Etwa Marc Gerber, U15-Trainer: «Er hat sehr viel von mir als Trainer verlangt, wollte in jedem Training besser werden. Er war ein Spieler, der sich schon in diesem Alter ausserordentlich interessiert hatte, in jeder Einheit etwas dazuzulernen.»

Fabian Rieder spielte lange bei den Junioren des FC Solothurn. In der diesjährigen Aufstiegskampagne des FCS verfolgte er das Hinspiel gegen Lugano im Stadion mit. (Bilder: Screenshot SRF)

Und der technische Leiter des FCS, Ronald Vetter, ergänzt: «Die grösste Qualität von Fäbu als Junior war, dass er nicht nur sich selbst verbesserte, sondern auch seine Mitspieler besser machte. Durch seine Haltung, sein Vorangehen, sein Ziehen im Team.» Laut Mutter Sandra Meneghini Rieder habe sich Fabian Rieder schon früh mit dem Fussball-Virus angesteckt.

«Spielplätze oder Sandkästen haben ihn nicht interessiert, sondern einfach nur ‹Schutte› – kaum dass er laufen konnte.» An die grosse Karriere habe sie lange nicht geglaubt, gibt sie gegenüber dem «Sportpanorama» zu. Sohn Fabian verfügt allerdings über eine überdurchschnittliche Portion Ehrgeiz, wie verschiedene Trainier erzählen. Er könne kein Spiel verlieren, erzählt Rieder:

«Es ist sicher besser, wenn man zu viel Ehrgeiz hat als zu wenig. Selbst wenn ich im Training ein Spiel verliere, werde ich ‹hässig›. Bei YB nennen sie mich deswegen ‹Hässeli-Bänz›.»

Die Bundesliga interessiert sich für den Solothurner

Rieders Reise mit YB geht diesen Sommer wohl zu Ende. Gut möglich, dass der Cupsieg sein letztes Spiel für Gelbschwarz war. Nach dem Spiel gab er sich bedeckt: «Es ist Saisonende, alle räumen die Kabine.» Der 21-Jährige wird als einer der wertvollsten Spieler der Liga gehandelt. Gemäss Transfermarkt.ch liegt sein Wert derzeit bei 15 Millionen Euro.

An der Swiss Football Night im Januar erhielt Fabian Rieder die Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler 2022. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Offenbar haben diverse Bundesliga-Clubs Rieder auf dem Wunschzettel. Bayern München, Dortmund, Gladbach, Frankfurt oder Leverkusen werden genannt. Wohin die Reise geht, wird sich zeigen. Dass sie für Fabian Rieder weitergeht, ist unbestritten.

Übrigens: Ganz in der Solothurner Heimat ist Fabian Rieder dann doch nicht geblieben, wie er bei SRF «gesteht». Für zwei Tage sei er mit seiner Freundin nach Mailand gereist. «Das ist aber auch nah, in nur drei Stunden ist man mit dem Zug da.» Er habe mit seiner Freundin dort sehr gut abschalten können. Weihnachten feiert er übrigens gerne bei seiner Mutter in Bellach, wie er im Interview mit dieser Zeitung kurz nach seinem WM-Début verraten hat.