Nach der Ausrottung wurden 1995 wieder die ersten Wölfe in der Schweiz nachgewiesen. In diesem Jahr wurden zwei Tiere entdeckt, im darauffolgenden Jahr war es einer. 1997 war das letzte Jahr, in dem kein Wolf nachgewiesen werden konnte.

Danach hielten sich die Zahlen 15 Jahre lang (von 1998 bis 2012) mit zwischen 2 und 13 nachgewiesenen Wölfen pro Jahr auf einem relativ stabilen Niveau. 2013 wurden dann 21 Wölfe nachgewiesen – das waren 8 mehr als im Vorjahr. Seitdem steigt die Zahl kontinuierlich: 2016 wurden 34 Wölfe nachgewiesen, 2018 waren es 52 und im Jahr 2019 dann bereits 77.

«Die Zahl der Wölfe in der Schweiz nimmt zu. Der Wolf ist im Begriff, sich in der Schweiz auszubreiten», sagt Mark Struch von AWJF. «Die beschriebene Wolfsichtung vom 2. Januar 2021 ist der Nachweis eines einzelnen Tieres. Die Zukunft wird zeigen, wie sich der Wolf im Jura ausbreitet.»

Die Stiftung Kora führt ein Monitoring-Center, wo Sichtungen von Wölfen (und anderen Raubtieren) dokumentiert und so für alle zugänglich gemacht werden. Weitere Informationen