Eine unvergleichliche Aussicht über das ganze Mittelland, bis hin zum Alpenkranz. Das war – und ist bis heute – ein Trumpf, den der Weissenstein zu bieten hat. Dazu kamen in den Anfängen der touristischen Nutzung aber noch ganz andere Vorzüge: Kuren mit Milch und Molke, dazu Bäder im Käsewasser; «Kuristenzellen für Brustkranke», die direkt über den Viehställen lagen, aus denen durch Öffnungen würzige – als Bazillen tötend geltende – Stallluft in die Zimmer hochsteigen konnte. All dies lockte an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert zahlreiche Gäste auf den Solothurner Hausberg. Schwache, Blutarme und Tuberkulosegefährdete: Sie alle schworen auf die heilsamen Kuraufenthalte bei Bergkäse und -butter auf dem Weissenstein.

Zu Zeiten traf sich im vorletzten Jahrhundert auf dem Berg alles, was Rang und Namen hat: Russische Fürsten ebenso wie amerikanische Millionäre, Vertreter der europäischen höheren Gesellschaft wie Intellektuelle. Die Schriftsteller Alexandre Dumas, André Gide, Romain Rolland und Henri Frédéric Amiel bestiegen und beschrieben ihn (teilweise) auch. So Amiel, der den Jura als einen «Balkon ohne Ende» besungen hat. Dumas, der am 29. September 1832 bei einem Molkebad eine schmackhafte Eierspeise genoss und dafür samt Übernachtung und Frühstück vier Franken bezahlte, schwärmte gegenüber der Wirtin: «Mais c’est un paradis que votre auberge, Madame.»