Wo gibts das beste Wild im Kanton Solothurn? Stimmen Sie ab:

Gasthof Sonne, Horriwil Besonders oft genannt von unseren Leserinnen und Lesern: der Gasthof Sonne in Horriwil. Zum 29. Mal findet derzeit die Wildsaision im Gasthof statt mit Wildspezialitäten vom hiesigen Reh, vom Hirsch, der Gämse, dem Wildhas, dem Wildschwein und dem Ren.

Restaurant Zur Säge, Selzach Herbstzeit ist Wildzeit! In der «Säge» in Selzach finden sich derzeit verschiedene Wildgerichte auf der Speisekarte. Sind Sie überzeugt von der Küche des Restaurants, geben Sie ihm Ihre Stimme!

Restaurant Sternen, Solothurn Sonst besonders bekannt für seine Pizzas, gibts im Herbst auch Wild im «Sternen». Und eine Herbst-Pizza mit glasierten Birnen, gebratenen Zwiebeln, Rotkraut, Speck und Gorgonzola.

Restaurant Zum Grünen Aff, altreu Wer auf regionale Wildspezialitäten steht, ist im «Grüene Aff» gut bedient: Neben Hirsch-Carpaccio gibt's Wildschwinpfeffer, Rehgeschnetzeltes, Rehrücken-Filet und vieles mehr.

Urs und Viktor, Bettlach Auf der Saisonalen Wildkarte des Restaurants findet sicher jeder Wild-Liebhaber etwas: Von der Morchelterrine bis zum Rehschnitzel ist für einen abwechslungsreichen Wild-Schmaus gesorgt. Sind Sie überzeugt? Geben Sie dem «Urs und Viktor» Ihre Stimme!

Restaurant Seeblick, Burgäschi Über eine kleine, aber feine Wildkarte verfügt das Restaurant Seeblick in Burgäschi.

Restaurant Gemse, Balsthal Ob es in der «Gemse» auch Gemsen-Fleisch auf der Wildkarte gibt, konnte an dieser Stelle nicht herausgefunden werden. Unsere Leserinnen und Leser jedenfalls besuchen das familiär geführte Lokal in Balsthal gerne. Sie auch? Dann geben sie der Beiz Ihre Stimme!

Landgasthof Ochsen, Mümliswil Der «Ochsen» trumpft mit Wildgerichten aus der Region: Die reichhaltige Wildkarte scheint viele unserer Leserinnen und Leser zu überzeugen. Sie auch? Dann drücken Sie auf den blauen Pfeil, der nach oben zeigt, und geben Sie der Beiz Ihre Stimme.

Restaurant Zur Post, Riedholz Wildwochen im «Pöstli»: «Der Wald schenkt uns mit seinen Herbstfrüchten die idealen Beigaben zum edlen Wildbret. Aromatische Pilze und Beeren begleiten unsere Wild-Kreationen, zu denen wir auch die passenden erlesene Weine anbieten» schreibt das Restaurant auf seiner Webseite. Wer kann da noch widerstehen?

Rössli, Seewen Schwarzbuebe-Wildsau-Spezialitäten gibts im «Rössli», das auch Metzgerei ist. Die Familie Hänggi tischt Ihnen Wildspezialitäten aus der Region auf, die auch unsere Leserinnen und Leser zu überzeugen scheinen.

Restaurant Frohsinn, Nunningen Herbstzeit, Wildzeit! Wildburger, Wildschwein-Bratwurst oder Wildschwein-Cordonbleu: Die Familie Henz im «Frohsinn» lässt sich einiges einfallen, um ihre Wild-liebenden Gäste zu verwöhnen. Sind auch Sie überzeugt von der Küche der Nunninger Beiz, geben Sie ihr Ihre Stimme.

Restaurant Zum Löwen, Messen In der Kategorie Classic gewann das Wirtepaar des «Löwen», das bereits in der 7. Generation das Restaurant führt, den «Best of Swiss Gastro Award 2020». Wir gratulieren! Ob die beiden auch in der Kategorie Wild einen guten Platz machen können, entscheiden Sie.

Gasthof Sonne, Niederbuchsiten Auf der Herbstkarte der «Sonne» finden sich allerlei Wildgerichte von Wild «aus freier Wildbahn», wie es heisst. Sind Sie überzeugt von der Küche? Dann geben Sie dem Gasthof Ihre Stimme.

Gasthof Zum Kreuz, Holderbank «Der Familienbetrieb mit Tradition» steht auf der Webseite des «Kreuz» geschrieben. Wenn Sie traditionsgemäss von der Wild-Küche des Gasthofs überzeugt sind, geben Sie ihm Ihre Stimme.

Wirtshaus Zur Grabachern, Selzach Die herbstlichen Empfehlungen auf dem Menü vom «Grabachern» reichen von Hirschsteak im Orangenpfeffermantel bis zum Rehrücken.

1881 Kantine, Luterbach In der «Kantine» auf dem Attisholz-Areal in Luterbach gibt es eine Wild-Platte im Angebot, die unsere Leserinnen und Leser zu überzeugen vermag. Mit auf der Platte: Rotkraut, Birne, Mais-Frites und Waldpilz-Küchlein. Oder Wildschweinrack oder Wildbratwurst. Klingt gut! Auch in Ihren Ohren?

Restaurant Waldheim, Kestenholz Wild aus Gäuer Jagd gibt es im «Waldheim» in Kestenholz. Typische Wildgerichte bietet das Restaurant. Sind Sie überzeugt von den Speisen? Dann stimmen Sie für dieses Restaurant ab.

Restaurant Chutz, Langendorf Rehburger, Rehpfeffer, Rehschnitzeli, Rehrückenfilet und Wildschweinpfeffer bietet der «Chutz» derzeit auf seiner Wildkarte an. Mögen Sie dem Restaurant Ihre Stimme geben, dann drücken Sie auf den Pfeil, der nach oben zeigt.

Parktheater, Grenchen Auf der Wildkarte des Parktheaters finden Sie neben klassischen Wildgerichten auch Fasanenbrust und Wildschweinrücken.

Restaurant Traube, Büsserach Die «Traube» wirbt auf ihrer Webseite mit Wildspezialitäten wie Wildschweinkotelette oder Hirschschnitzel. Auch wenn Büsserach für die Bewohnerinnen und Bewohner «vor dem Berg» nicht gerade um die Ecke liegt – wie wäre es mit einem Ausflug mit Wild-Mahl?

Gasthaus Kreuz, Aetingen Solothurner und Berner Wild bietet die Karte des Gasthaus Kreuz in Aetingen. Schon probiert?

Restaurant Rössli, Biberist Das Rössli in Biberist bietet neben Metzgete auch Wild auf seiner Speisekarte. «Authentisch Schweizerisch» werden die Mahlzeiten von den Gästen gepriesen. Sind auch Sie überzeugt von der Küche?

Gasthof Zum Weissen Rössli, Erschwil Es ist Wild-Zeit im «Rössli» und sie dauert noch bis Ende November. Zeit, mal vorbeizuschauen – und testen, ob es überzeugt!

Gasthaus Drei Eidgenossen, Brittern Buchegg Hier gibt es Wild aus dem Bucheggberg, klassisch zubereitet. Das Gasthaus im Limpachtal ist beliebt bei unseren Leserinnen und Lesern. Auch bei Ihnen?

Grenchnerhof, Grenchen Der Grenchnerhof punktet derzeit mit «Wild & Wein» und ist bei den Wildliebhabern unter unseren Leserinnen und Lesern beliebt. Auch bei Ihnen?

Bergwirtschaft Zur Alp, Oberbuchsiten Aktuell gibt es «Wildsaupfeffer» auf der «Alp» in Oberbuchsiten. Reservieren lohnt sich!

Gasthof Teufelsschlucht, Hägendorf Der Gasthof Teufellschlucht ist für seine gutbürgerliche Küche bekannt. Und im Herbst kommen die Wildspezialitäten dazu. Das Wild stammt aus der Region.

Restaurant Aarhof, Olten Wildgerichte aus Schweizer bzw. Gäuer Jagd finden Sie derzeit auf der Saisonkarte des «Aarhofs».