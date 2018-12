Sieben Amphoren, sieben Schilder und das Foto einer vierköpfigen Familie vor dem Altar der St.-Ursen-Kathedrale in Solothurn verwandelten in einer würdevollen Gedenkfeier die sieben Menschen, die bei der Brandkatastrophe vom 26. November ums Leben gekommen waren, in Menschen mit Namen und Gesichtern. Rund 800 Personen nahmen am Samstag an der bewegenden Gedenkfeier teil.

«Sammle meine Tränen in deinen Krug» (Psalm 56, 9). Diese Worte legten die Würdenträger der fünf an der Feier beteiligten Religionen und Konfessionen ihren Ansprachen zugrunde. Der wunderschöne Betgesang des äthiopischen Imams Ali Demir sorgte in der Kathedrale ebenso für eine Welten verbindende Stimmung wie die kurze Zeremonie des orthodoxen, eritreischen Priesters Gidey Tukue.