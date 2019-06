Seit zehn Uhr morgens läuft der Frauenstreik in Olten in der Kirchgasse. Die Gewerkschaften Unia und Syna verteilen Buttons, T-Shirts, Aufkleber und Flyer. «Wer will noch mal, wer hat noch nicht?» Die Frauen und Männer greifen gerne zu. Sie verzieren ihre Jeansjacken und Rucksäcke, binden sich pinke Foulards in die hochgesteckten Haare, tragen die Aufkleber stolz auf den T-Shirts.

«Der Kampf für gleiche Rechte soll heute frischen Wind bekommen. Damit endlich etwas vorwärtsgeht», sagt Siv Lehmann und begrüsst als Kopf des Oltner Frauenstreik-Kollektivs die Streikenden. Rund 350 Frauen und Männer werden im Verlauf der Mittagsstunden auf dem Platz vor der Stadtkirche anzutreffen sein. Vor diesem Publikum werden den Stadträtinnen Iris Schelbert-Widmer und Marion Rauber die Forderungen des Oltner Kollektivs an die Stadt Olten übergeben.

«So ein Blödsinn»

Während die Anwesenden ein erstes Mal in Jubelschreie und wildes Klatschen ausbrechen, nähert sich ein älterer Herr dem Streikort. Mehrmals schüttelt er den Kopf. Bei einer Frau mit Strohhut, die sich ein riesiges Schild aus Karton umgehängt hat, verharrt er. Die Frau fordert etwa einen Mittagstisch, bezahlbare Kita-Plätze und arbeitsfreundlichere Strukturen. Wieder schüttelt der Mann seinen Kopf. Fast beiläufig, aber laut genug, um mehrere Blicke auf sich zu ziehen, sagt er: «Jede Kuh schaut zu ihrem Kalb, nur die Weiber nicht.» Kaum hat er die Worte ausgesprochen, bekommt er den weiblichen Gegenwind zu spüren. «So ein Blödsinn», sagt die eine. «Was willst Du überhaupt hier?», fragt eine andere. Eine junge Frau bringt es auf den Punkt: «Solche Leute lassen wir heute einfach reden.» Der Mann schlurft grummelnd davon. Mit dem Wissen, dass er sich einen denkbar schlechten Tag für Kommentare dieser Art ausgesucht hatte.

Während die streikenden Frauen und Männer an den im Venussymbol angeordneten Tischen nicht ganz so violettes Risotto essen, schreitet Slam-Poetin Lisa Christ die Treppen zur Stadtkirche hoch. Konzentriert schaut sie in die Menge. Mit Nachdruck ruft sie ins Mikrofon: «Wir schreiben hier gerade Geschichte.» Die Frauen jubeln. Beflügelt vom Rückhalt aus dem Publikum legt die junge Oltnerin noch einen drauf. So fordert sie etwa lautstark: «Gleichstellung: Jetzt! Vaterschaftsurlaub: Jetzt! Mehr Solidarität: Jetzt!»