«Winner4Life» Solothurner Rapper Pato veröffentlicht sein erstes Album: «Meine Musik ist vielseitig, emotional und mutig» Luca Lang aka Pato veröffentlicht sein erstes Album. Darauf zeigt sich der Solothurner facettenreich, angriffig, verspielt. Heute Donnerstag, 31. August, wird das Erstlingswerk im Kofmehl getauft.

«I bi e Winner for Life, kille au die negative Vibes», rappt Pato auf seinem Song «Winner4Life», welches auch der Titel seines Albums ist. Es ist das erste des Solothurner Musikers, obwohl er seit über fünf Jahren Mundartrap macht. Vor zwei Jahren erhielt er dafür den Kulturförderpreis des Kantons Solothurn – mit 21 Jahren war er der mit Abstand jüngste Preisträger dieser Auszeichnung.

Pato, eigentlich Luca Lang, lebt in Solothurn. Instagram/pato.music

Sein Erstlingswerk wird heute Donnerstag im Kofmehl getauft. In der Konzertankündigung ist auf der Website der Kulturfabrik über Patos Musik zu lesen:

«Mit Musik auf den Ohren durch die Gegend laufen und sich fühlen wie in einem Film. Mit dem Sound von Pato erlebt man diesen Moment ständig. Von Melancholie und Herzschmerz bis hin zur Glorifizierung wilder Partynächte liefert Pato den Soundtrack für die Geschichten des jungen Lebens. Ein bisschen wie im Film und doch aus der echten Welt.»

Er selbst beschreibt seine Musik gegenüber «32 Today» so: «Meine Musik ist vielseitig, emotional und mutig – dürfte aber noch mutiger sein und werden.» Und weiter: «Ich habe versucht, alles, was ich selber cool finde, wenn ich es höre, in die Songs einfliessen zu lassen. Dazu gehören Gesang, Rap, ruhig, laut, emotional, Party und so weiter.»

Martin Ackle, Jael Fischer / 32 Today

Pato, der mit Mani-Matter-Coverversionen schweizweit für Aufsehen gesorgt hatte, sagt über den Entstehungsprozess von «Winner4Life»: «Wir sind einfach ins Studio und haben uns überlegt, auf was wir heute Lust haben. So sind Musik und Text der Songs gleichzeitig entstanden.» Dadurch klinge alles viel professioneller, durchdachter, sagt Pato zu «32 Today».

Patos Album erscheint digital auf allen gängigen Plattformen. Physische Versionen etwa als CD oder Vinyl wird es keine geben. Jedoch: Das Konzert im Kofmehl wird aufgezeichnet und anschliessend auf eine Schallplatte gepresst. Auf die Taufe freue er sich extrem, es seien viele neue Leute zu seinem Projekt gestossen und er habe eine neue Band.

Leben kann der Solothurner von seiner Musik nicht. Er arbeitet bei einem Musiklabel, wo er unter anderem für die Social-Media-Aktivitäten von Lo&Leduc zuständig ist. Bei ihnen könne er sich wertvolle Tipps holen und von ihrer Erfahrung profitieren.