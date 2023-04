Windböen Entgleister RBS-Zug forderte ein Dutzend Verletzte – war der Orkan viel stärker als prognostiziert? Am Freitag entgleiste ausgerechnet in der Feierabendzeit ein RBS-Zug zwischen Solothurn und Bern. Mindestens zwölf Personen verletzten sich, eine davon schwer. Jetzt zeigt sich: Der Sturm war deutlich stärker als zunächst angenommen.

Leserbilder lassen das genaue Ausmass des Schadens nur erahnen. Bild: zvg

In Koppigen, nur wenige Kilometer von Büren zum Hof entfernt, wurde am Freitag eine Windböe von 136 Kilometern pro Stunde gemessen, sagt Meteorologin Geraldine Zollinger von MeteoNews. Damit spreche man von Orkanstärke – äusserst aussergewöhnlich für das Mittelland. Für «32Today» ist deshalb wahrscheinlich: Es waren wohl die starken Sturmböen, die zur Entgleisung des RBS-Zugs in Büren zum Hof führten.

Hier wehte der Wind am Freitag am stärksten. Meteonews

Doch warum wurde nicht stärker gewarnt vor den möglichen Starkwinden? Zwar wurden verbreitet bis 80 km/h vorausgesagt, aber von extremen Böen, wie sie im Mittelland aufgetreten sind, war in den Warnhinweisen keine Rede. Die Bahnunternehmen waren nicht vorbereitet auf ein solches Extremereignis. Zudem wurde der Höhepunkt des Sturms auf Mitte Nachmittag prognostiziert, die fatalen Orkanböen fegten aber erst gegen 17 Uhr übers Land.

Damit es zu einem Gewitter wie am Freitagabend kommen kann, braucht es gemäss Zollinger Labilität, also eine starke Abnahme der Temperatur mit zunehmender Höhe. Dazu müsse genügend Feuchtigkeit in der aufsteigenden Luft sein, was zu zusätzlicher Energie und noch mehr Auftrieb führe. Zum Schluss brauche es dann einen Auslöser, damit sich die «aufgeladene» Luft vom Boden lösen könne. Am Freitag sei das eine Kaltfront gewesen, welche sich unter die warme Luft geschoben habe. Florian Gaertner / AP/dpa

Zollinger sagt dazu, es sei auch heute noch schwierig, solche ausserordentlichen Wetterereignisse auf eine Postleitzahl genau vorherzusagen, da das Wetter von vielen verschiedenen Faktoren abhängig sei. Man könne zwar gut sagen, in welchen Regionen die Wahrscheinlichkeit für starke Windböen am grössten sei, es gebe aber immer wieder sehr lokale, praktisch unvorhersehbare Ausreisser wie jene in Koppigen.