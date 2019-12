William W. wird wegen sexueller Handlungen mit Kindern angeklagt

Am 20. November 2018 wurde der damals 45-jährige Schweizer in Olten festgenommen und die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung wegen sexueller Handlungen mit Kindern. Das Haftgericht setzte den Beschuldigten auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft hat nun die Strafuntersuchung abgeschlossen und erhebt Anklage, wie sie mitteilt. Dem Mann werde insbesondere vorgeworfen, «zwischen Juli und November 2018 mit drei Kindern in Olten sexuelle Handlungen vollzogen zu haben». Der Beschuldigte wird zudem wegen sexueller Nötigung und mehrfacher Schändung angeklagt. «Bei diesen Vorwürfen handelt es sich um zusätzliche rechtliche

Qualifikationen derselben Sachverhalte», so die Staatsanwaltschaft.

Weitere Anklagepunkte: Der Beschuldigte hat sich zusätzlich wegen mehrfacher sexueller Belästigung zu Lasten von zwei Teenagern und wegen mehrfacher harter Pornographie vor Gericht zu verantworten.

Die Staatsanwaltschaft nennt zwar keinen Namen, die Umstände machen aber klar, um wen es hier geht: William W. 1999 war der gebürtige Südamerikaner verurteilt worden, weil er fünf Kinder sexuell missbraucht hatte. Er kam frei und wurde 2006 rückfällig. In Starrkirch-Wil verging er sich an einer Achtjährigen. 2016 kam er auf freien Fuss, kassierte sogar noch eine Entschädigung von 52'000 Franken, weil er zu unrecht hinter Gitter sass. Nach dem Beginn seiner ambulanten Behandlung mit Bewährungshilfe – ab Mitte November 2016 – wurde er erneut rückfällig. Wie im Sommer herauskam, gab es mehrere Übergriffe und mutmassliche zusätzliche Opfer. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung. Ende November wurde die Untersuchungshaft verlängert, um der Anklagebehörde mehr Zeit zu geben, die Untersuchung abzuschliessen.

Der 46-Jährige befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Der Termin der Hauptverhandlung vor dem Richteramt von Olten-Gösgen steht noch nicht fest.

Derzeit wird von politischer Seite gefordert, dass der Bericht über die Administrativuntersuchung publiziert wird. (sks/ldu)