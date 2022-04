Wildtierschutz Hunde müssen jetzt wieder an der Leine geführt werden – sonst büsst die Polizei Vom 1. April bis zum 31. Juli gilt in den Wäldern Solothurns sowie an Waldrändern wieder eine generelle Leinenpflicht. Dies, um die Wildtiere und deren Nachwuchs vor wildernden Hunden zu schützen. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Busse rechnen.

Die Leine ist ab April wieder Pflicht, zum Schutz der Jungtiere im Wald. Bild: Susann Basler

In den nächsten Monaten bringen diverse Wildtiere ihre Jungen zur Welt. Für sie sind herumlaufende und wildernde Hunde eine Bedrohung. Das zeigen Beispiele von geplünderten Nestern bodenlegender Vögel oder von gerissenen Rehkitzen. Um die Tiere vor weiteren Angriffen zu schützen, hat man 2018 im Kanton Solothurn eine generelle Leinenpflicht während vier Monaten eingeführt.

Seither gilt in jedem Jahr vom 1. April bis zum 31. Juli eine Leinenpflicht für Hunde in Wäldern und an Waldrändern.

Doch wer kontrolliert überhaupt, ob diese Leinenpflicht eingehalten wird? «Die Kontrolle der Leinenpflicht gehört auch zu den Pflichten der Jagdaufsicht in den Jagdvereinen», erklärt Mark Struch, Wissenschaftlicher Angestellter beim Amt für Wald, Jagd und Fischerei. Da sie selbst jedoch keine Bussen ausstellen dürfen, ist die einzige Möglichkeit der Jagdaufsicht, bei der Polizei Anzeige zu erstatten gegen sündigende Hundehalter.

Um ihnen keinen zusätzlichen Stress zu machen, müssen die Hunde an die Leinen. Bild: zvg

«Im Kanton Solothurn dürfen nur die Kantonspolizei und die Polizeikorps der Städte Bussen verteilen», erklärt Bruno Gribi, Mediensprecher bei der Kantonspolizei. Gezielte Spezialkontrollen durch die Polizei in den Solothurner Wäldern sind nicht zuletzt aus Kapazitätsgründen nicht vorgesehen. Gribi sagt:

«Das wäre weder zielführend noch verhältnismässig.»

Allzu viele Bussen wurden im Kanton in den vergangenen Jahren nicht ausgesprochen, wenn man bedenkt, dass rund 19'300 Hunde im Kanton leben. 2019 wurden 38 Regelverstossende geahndet. Zusammen mussten sie ganze 3040 Franken bezahlen, weil sie ihre Hunde nicht an der Leine führten. 2020 wurden 44 Bussen à 80 Franken verteilt. 2021 wurden lediglich 24 Bussen ausgestellt.

Zu beachten ist: In speziell gekennzeichneten Gebieten, beispielsweise der Witischutzzone zwischen Grenchen und Solothurn, gilt das ganze Jahr über eine generelle Leinenpflicht für Hunde. In diesen wird die Einhaltung der Vorschrift durch die Polizei regelmässig kontrolliert, so Gribi weiter.

Auch deshalb sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres, noch vor Beginn der generellen Leinenpflicht im April, bereits zwölf Bussen ausgestellt worden.