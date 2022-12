Wiedlisbach Autobahn A1: Zwei Personen bei Auffahrkollision verletzt Am Dienstagabend kam es auf der Autobahn A1 bei Wiedlisbach zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Unfall A1 Wiedlisbach am Dienstag, 20. Dezember 2022. Zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Dienstag, 20. Dezember 2022, um etwa 17.20 Uhr knallte es auf der Autobahn A1 bei Wiedlisbach. Auf der Überholspur in Richtung Bern kam es zu einer Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung.

Beim Unfall wurden die Lenkerin des hinteren und die Beifahrerin des vorderen Autos verletzt. Nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort wurden sie zur ärztlichen Kontrolle mit zwei Ambulanzfahrzeugen in ein Spital gebracht. Die beiden Unfallautos mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden, so die Kapo weiter.

Der Verkehr rollte zwischenzeitlich über den Pannenstreifen. Zvg / Kantonspolizei Solothurn

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizeien Bern und Solothurn standen zwei Ambulanzbesatzungen, ein Abschleppunternehmen sowie eine Equipe der Firma NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz) im Einsatz.

Zwei Personen wurden verletzt. Zvg / Kantonspolizei Solothurn

Aufgrund dieses Ereignisses kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Der Normalstreifen sowie die Überholspur waren für rund zwei Stunden blockiert. Der Verkehr musste die Unfallstelle via Pannenstreifen passieren.