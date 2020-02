Wie weiter in der kantonalen Energiepolitik? Die Devise heisst «Abwarten»

Der erste Anlauf scheiterte grandios: Am 10. Juni 2018 lehnte das Stimmvolk die Revision des kantonalen Energiegesetzes mit mehr als 70 Prozent der Stimmen ab. Das Gesetz greife zu stark in die Eigentumsrechte der Liegenschaftsbesitzer ein, setze zu stark auf Verbote und Detailregelungen – so lauteten die Vorwürfe der Gegner. Nach verlorener Schlacht rief die Kantonsregierung zum «Runden Tisch»: Meinungsmacher aller energiepolitischen Lager sollten im Rahmen eines Stakeholderprozesses zuhanden der Regierung eine Auslegeordnung zum weiteren Vorgehen in Sachen Koordination der CO2- und Energiepolitik erarbeiten, mit Fokus auf den Gebäudeenergiebereich.

Einerseits gebe es nach den Sitzungen von Ende Januar noch Anpassungen am Inhalt, anderseits werde der Schlussbericht vom Projektausschuss noch finalisiert.

Und wie sieht der weitere Fahrplan aus? Affolter: «Voraussichtlich Ende April/Anfang Mai wird der Bericht dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt werden können.» Erst dann werde der Kanton offiziell informieren. Immerhin so viel lässt sich Andrea Affolter noch entlocken: «Ein wichtiges Ziel der Stakeholdergespräche wurde erreicht. Die Fronten wurden aufgebrochen, es konnten sehr konstruktive Gespräche geführt werden – was natürlich nicht bedeutet, dass am Ende alle derselben Meinung waren.»

Die alten Differenzen bleiben im Raum

Bezüglich möglicher Inhalte der künftigen Gesetzgebung, der Regelungsdichte und -tiefe sowie generell des Handlungsbedarfs und -tempos konnten die Beteiligten – so macht der Entwurf zum Abschlussbericht klar – keinen Konsens erzielen. Wie von Beteiligten zu hören ist, herrscht zwar weitgehende Einigkeit darüber, dass im Gebäudebereich gehandelt werden muss. «Die Frage ist nur, wie?», bringt es ein Teilnehmer auf den umstrittenen Punkt.

So ist und bleibt es für die Gegner des 2018 gescheiterten Energiegesetzes klar, dass das Rezept «nicht Zwang und Verbote» heissen könne, sondern dass auf «Anreize, Selbstverantwortung und den Abbau von Hürden» zu setzen sei. Das kantonale Energiekonzept von 2014 reiche da als Grundlage aus. Wie dem Schlussberichtsentwurf zu entnehmen ist, waren unter den Stakeholdern aber sogar Notwendigkeit und Tempo einer Konzeptüberarbeitung «strittig».

«Faktisch gestorben» sind für dieses Lager jedenfalls die von der Energiedirektorenkonferenz seinerzeit für die ganze Schweiz erarbeiteten Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 2014 (MukEn), wie ein prominenter Stakeholder dezidiert betont.

Die Gesetzgebung des Bundes abwarten

Als minimaler «gemeinsamer Nenner» verblieb letztlich die Devise: «Abwarten». Angesichts der Tatsache, dass die Energie- und Klimapolitik derzeit auf nationaler Ebene in Bewegung sei, mache es keinen Sinn, jetzt mit viel Aufwand und Energie kantonale Regelungen zu erarbeiten und gar einen neuen Gesetzesentwurf zu erstellen, so der Tenor. Tatsächlich wird sich bereits in der am 3. März beginnenden Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte zeigen, wohin die Reise gehen soll: bei der Beratung des CO2-Gesetzes im Nationalrat. Schwenkt dieser auf die vom Ständerat verschärfte Fassung ein, dann wird der Bund den Kantonen vermehrt den energiepolitischen Takt vorgeben.

So gesehen könnte auch einer jener geladenen Gesprächsteilnehmer mit der Devise «Abwarten» leben, der lieber «griffige kantonale gesetzliche Grundlagen» hätte. Denn noch sei unklar, wie die Bundesregelung tatsächlich ausgestaltet sein werde. Und ein weiteres Risiko bestehe: «Wenn das nationale CO2-Gesetz an einem Referendum scheitern sollte, dann würde unser Kanton ohne griffige Lösung dastehen.» Dann aber werde viel wertvolle Zeit ungenützt verstrichen sein und alles beim alten bleiben.

Nicht ganz auszuschliessen, dass der eine oder andere Teilnehmer der Stakeholder-Runden genau darauf spekuliert.