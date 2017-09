Neue Innovationen der Branche

Fachleute aus verschiedenen Unternehmen, welche Produkte für diese Fachbereiche herstellten, informierten die Elektriker über neue Innovationen und Erkenntnisse und auch über gesetzlich neu vorgeschriebene Installationsmassnahmen. Elektrofachleute für den Brandschutz zu sensibilisieren sei eine sehr wichtige Sache, meinte Verbandspräsident Jäggi am Ende der Veranstaltung.

Tatsächlich entstehen über 25 Prozent aller Brände aufgrund elektrischer Defekte. «Dazu kommt, dass ab 1. Juli dieses Jahres in unserem Kanton neue Brandschutzverordnungen in Kraft gesetzt worden sind. Die Leute müssen also aus auch diesem Grund auf den neuestem Stand gebracht werden.»

Jäggi freut sich, dass rund dreiviertel der Mitglieder des VKSE zu diesem Schulungsnachmittag angereist sind. «Das beweist uns, dass solche Schulungen wichtig sind und auch auf Interesse stossen.» Schliesslich wolle man als Verband seinen Mitgliedern auch etwas bieten, was diese in ihrem Alltag anwenden können.