Drei Fragen an die acht Solothurner National- und Ständeräte zu ausgewählten Themen aus der Herbstsession 2019

 Ich bin für die Abschaffung der Heiratsstrafe, aber gegen die vorliegende Motion, die nicht zielführend ist. Das Bundesgericht hat mit Gutheissung der Abstimmungsbeschwerde ein Übermass an Fehlinformationen zur Volksinitiative bestätigt. Es braucht eine neue Botschaft des Bundesrats ans Parlament zur Initiative, auf der Basis von korrekten Informationen und allenfalls dann eine Volksabstimmung.

Steuern haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistungen zu decken und gerecht erhoben zu werden. Die CVP-Initiative dient diesem Ziel kaum. Eine Individualbesteuerung hingegen kann so gestaltet werden, dass Benachteiligungen aufgehoben, die Einnahmen der öffentlichen Hand gesichert und die Leistungserbringung für die Bevölkerung garantiert werden können.

Ich habe mich noch nicht festgelegt, da ich nicht in der zuständigen Kommission Einsitz habe. Der Fall ist nicht einfach. Es gibt hier eine juristische und eine politische Komponente. Wir werden das Wahlgeschäft in der nächsten oder übernächsten Fraktionssitzung der SVP abschliessend besprechen, dann werde ich mich entscheiden.

Die Gerichtskommission kommt – gestützt auf das Bundesstrafgericht – zum Schluss, dass Herr Lauber seine Amtspflichten grobfahrlässig verletzt hat. Vor diesem Hintergrund würde eine Wiederwahl bedeuten, dass die Bundesanwaltschaft mit einem stark angeschlagenen Ruf in die Zukunft geht. Das kann nicht im Sinne der Institutionen sein.

Jemand, der wichtige Sitzungen abhält, keine Aktennotizen macht und sich anschliessend an nichts mehr erinnern kann, ist für mich in dieser Position ungeeignet. Auf dem Spiel steht nicht nur seine Glaubwürdigkeit, sondern auch diejenige der Schweiz und ihrer Strafverfolgungsbehörden.

Es geht hier um ein wichtiges Amt und eine wichtige Institution. Klar ist, dass sich Bundesanwalt Lauber in eine schwierige Situation manövriert hat. Die Nichtwiederwahl-Empfehlung der Gerichtskommission ist ein starkes Signal. Ich werde mich im Rahmen der Fraktionsberatungen definitiv entscheiden, ob ich Lauber die Stimme geben werde.

Wie auch immer die Vereinigte Bundesversammlung entscheiden wird: Der Schaden ist angerichtet! Es ist abzuwägen, ob der Reputationsschaden für unsere Strafverfolgungsbehörde im Falle einer Wiederwahl oder im Falle einer Nichtwiederwahl des Bundesanwaltes grösser sein wird. Das ist eine sehr delikate und strittige Frage. Im Übrigen halte ich mich an das Wahlgeheimnis gemäss Parlamentsgesetz.

Unter dem Eindruck der Klimadebatte befasst sich der Ständerat mit dem CO2-Gesetz, das im Nationalrat noch durchgefallen ist. Begrüssen Sie Verschärfungen (CO2-Abgabe auf Treibstoffe, Flugticketabgabe usw.)?

Pirmin Bischof (Ständerat CVP)

Dass eine unheilige Allianz im Nationalrat das Gesetz ohne Ersatz beerdigt hat, ist angesichts der Klimasituation unverantwortlich. Die CO2-Emissionen müssen reduziert werden: Bei Heizungen, Flugverkehr und auf der Strasse. Hier müssen schrittweise auch Diesel-Busse und -Postautos ersetzt werden. Ich will aber keine Steuererhöhung: Die CO2-Abgabe muss an die Bevölkerung zurückbezahlt werden.





Roberto Zanetti (Ständerat SP)

Ja! Felsen stürzen zu Tal, die Gletscher schmelzen, die Bäume leiden und die Fische sterben im zu warmen Wasser! Ich durfte in der vorberatenden Ständeratskommission an der Gesetzgebung mitwirken. Die Kommission hat erkannt, dass dringend gehandelt werden muss, und hat das Geschäft mit 11 zu 0 Stimmen an den Ständerat verabschiedet. Das ist ein ernst zu nehmendes politisches Alarmsignal.





Kurt Fluri (Nationalrat FDP)

Nein. Verschärfungen und Abgaben sollen lenkend wirken (Verminderung von Flugbewegungen und Autofahrten). Um dies zu erreichen, müssen sie aber eine bestimmte Höhe erreichen. Beim Autoverkehr bedeutet das eine Benachteiligung peripherer Regionen, die mit dem öV schlecht erschlossen sind. Und hohe Flugticketabgaben führen zu Ausweichreisen auf nahegelegene ausländische Flughäfen.





Philipp Hadorn (Nationalrat SP)

Der Klimawandel ist eine Realität. Erste Folgen sind spürbar und dramatische zeichnen sich ab. Zwingend sind jetzt Lenkungsmassnahmen festzulegen, damit der CO2-Ausstoss drastisch verringert wird. Die Umweltzerstörung muss gestoppt werden. Die Nutzung erneuerbarer Energie braucht Förderung. Und bei all den Massnahmen gilt es darauf zu achten, dass soziale Anliegen nicht auf der Strecke bleiben!





Bea Heim (Nationalrätin SP)

Wir brauchen dringend eine öko-soziale Wende. Die zur Debatte stehenden Massnahmen sind erste Schritte dazu. Wichtig ist, dass sämtliche Massnahmen sozialverträglich umgesetzt werden. Das heisst: Die Lenkungsabgaben müssen vollständig an die Bevölkerung zurückfliessen. Auch die strenge Umsetzung des CO2-Ziels für Neuwagen befürworte ich. Fossile Fahrzeuge haben keine Zukunft.





Christian Imark (Nationalrat SVP)

Unsere Ständeräte haben vergessen, dass die Solothurner Bevölkerung letztes Jahr unverhältnismässige Verbote und Verteuerungen sowie ausufernden Behördenwahn mit 70 Prozent Nein-Stimmen-Anteil versenkt hat. Im Gebäudebereich zeigt sich, dass die Bevölkerung selbstständig in technischen Fortschritt investiert. Weder Vorschlaghammer noch Panikmache sind angebracht.





Stefan Müller-Altermatt (Nationalrat CVP)

Ja. Ich kämpfe seit Jahren dafür, dass wir im Sinne der Schweizer Wirtschaft Massnahmen in der Schweiz ergreifen, von denen das Gewerbe profitiert und die uns langfristig unabhängiger machen von fossilen Energien. Kritisch bin ich – mit Blick auf Familien und Rand- und Berggebiete – bei den Treibstoffabgaben. Hier bevorzuge ich den technologischen Ansatz (CO2-Ziele für Neuwagen).





Walter Wobmann (Nationalrat SVP)

Nein. Dies würde bedeuten, dass, wer genügend Geld hat, weiterhin Auto fahren und fliegen kann. Leute aus unteren und mittleren Einkommensschichten sowie die ländliche Bevölkerung, die aufs Auto angewiesen sind, würden dadurch extrem getroffen. Weitere Arbeitsplätze würden ins Ausland verlagert und der Tanktourismus würde zunehmen. Auch die neuen Autos würden massiv teurer.