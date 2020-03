Wie Home-Office auf der kantonalen Verwaltung gehandhabt wird

Seit Dienstag sind nur noch Lebensmittelläden und Gesundheitseinrichtungen offen. Daneben gibt es aber zahlreiche Unternehmen, in denen der Betrieb so gut es geht weitergeführt wird. Dazu gehören auch die Verwaltungen der Gemeinden und des Kantons. Doch auch hier sind die Massnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus einzuhalten. Das Social Distancing, also das Einhalten von 2 Metern Abstand, muss auch am Arbeitsplatz möglich sein.

Wie sieht die Situation auf der Kantonsverwaltung aus, die per Ende 2019 über 4100 Mitarbeitende zählte? «In der aktuellen Situation gelten auch bei der kantonalen Verwaltung die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit», teilt Andrea Affolter, Medienbeauftragte des Regierungsrats mit. Für Mitarbeitende, welche anwesend sein müssen bzw. sind, müssten die Vorgaben des Bundes strikte eingehalten werden. «Dazu gehören unter anderem die Hygienevorschriften, Social Distancing und die Absage von Sitzungen und Workshops, welche nicht zwingend notwendig sind.»