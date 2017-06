«Veganer schaden der Umwelt»

Viele Veganer wollen mit ihrer Ernährung die Umwelt schonen. Kritiker sind überzeugt: Wer importiertes Soja aus Südamerika isst, schadet der Natur. «Das ist lächerlich», sagt Hänggi. «Über 80 Prozent des produzierten Sojas wird Tieren verfüttert. Ein Fleischesser kann mir also nichts über Umweltschutz erzählen.» Sie frage sich aber öfters, ob sie Bio-Produkte aus dem Ausland kaufen solle, wenn es kein regionales Bio-Angebot gibt.

«Häufig entscheide ich mich für die ausländischen – nicht für die regionalen, konventionellen Produkte», so die vierfache Mutter. Da stellt sich die Frage, ob Bio-Mandelmilch aus Italien gut für die Ökobilanz ist? «Es ist sicher besser, als auf konventionelle Produkte zu setzen», ist die 33-Jährige überzeugt. «Sonst haben die Grosshändler das Gefühl, Bio sei gar nicht gefragt.»

«Veganer strafen ihre Kinder»

«Meine Kinder wissen, dass ein Tier gearbeitet oder gelitten hat, damit es Honig und Salami gibt», erzählt die vierfache Mutter. Der vierjährige Marlon habe gerade erst auf Brot beim Nachbar verzichtet, weil es nicht bio war. Auch lehnte er das Sugus im Wartezimmer beim Arzt ab, weil er wusste, dass dort etwas vom Schwein drin ist.

Entspricht das dem Wunsch der Kinder – und ist nicht einfach nur Gewöhnungssache? Sie sei schon froh, dass sie auf vegan umgestellt haben, als die Kinder noch ganz klein waren, entgegnet Hänggi. «Wenn sie jetzt im Würstli-Fieber wären, würden wir das wohl kaum wegbringen.» Ein bis zweimal im Monat essen die Kinder noch tierische Produkte. Die sechsjährige Luana beispielsweise habe gerne Fleisch. Das hat sie mit ihrer Tochter auch schon gekauft.

Aber auf einem Bio-Hof – sicher nie in einem Restaurant. «Gerade bei Kindertellern ist einfach Poulet aus Brasilien drauf. Das zu essen ist, wie eine Packung Antibiotika zu schlucken.» Was, wenn die Kinder später nicht mehr vegan leben wollen? «Ich glaube, es ist normal, dass die Kinder einmal gegen ihre Eltern rebellieren», sagt Hänggi. «Ich hoffe aber, dass das bei uns eine kurze Phase ist.» Zu etwas zwingen will sie ihren Nachwuchs auf jeden Fall nicht.