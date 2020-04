Wie die Autobahn A5 in der Grenchner Witi unter den Boden kam

Damit wurde der Weg definitiv frei, nach drei Jahrzehnte dauernder Planungszeit die Autobahn A5 – von Zuchwil/Solothurn bis Biel – zu realisieren. Eine der drei «Kleeblatt-Initiativen» hatte darauf abgezielt, den Bau des von vielen Solothurnern seit Jahren heftig bekämpften Teilstücks zu verhindern. Zwar wurde das A5-«Kleeblatt» nicht einmal im Kanton Solothurn angenommen, doch mit 40386 Ja zu 48297 Nein erreichten die Initianten hier wenigstens einen Achtungserfolg.

Hartnäckige Opposition – verändertes Umfeld

Die A5, die dann ab 1992 realisiert wurde, entsprach dennoch kaum mehr dem, was betongläubige Verkehrsplaner einst hatten bauen wollten. Doch der Reihe nach.

Die Pläne für die Fortsetzung des seit 1971 bestehenden Autobahnstumpfes von Zuchwil in Richtung Westen waren Teil der um 1960 definierten Nationalstrassenpläne. War der Autobahnbau auch im Solothurnischen in den Anfängen kaum bestritten – viele Landbesitzer etwa im Gäu wurden dank Landverkäufen für die A1 reich –, stiess die später zur Ausführung kommende A5 zusehends auf Skepsis. In Petitionen, Vorstössen im Kantonsrat und Initiativen wurde der Nutzen aus der versprochenen Verkehrsentlastung in Frage gestellt und um so mehr der Schaden für Natur und Landschaft geltend gemacht. Zunächst ohne nachhaltigen Erfolg, scheiterte doch 1977 die kantonale Initiative «gegen den umweltzerstörenden Bau der A5» vor dem Volk.