Wie das Schutzkonzept für den Unterricht an Solothurner Schulen aussieht

Findet der Unterricht am 11. Mai wieder normal statt?

Ja. Die Schulen werden integral geöffnet, basierend auf dem kantonalen Schutzkonzept. Dieses schafft die Voraussetzung, das Übertragungsrisiko für die Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Schulpersonal zu minimieren. Das Volksschulamt hat das kantonale Schutzkonzept in Zusammenarbeit mit den Verbänden ausgearbeitet. Es ist für sämtliche öffentliche und private Schulträger der Volksschule verbindlich, kann aber je nach lokale Gegebenheit ergänzt werden. Dabei wird die Einhaltung der kantonalen Vorgaben überprüft.

Es können alle Fachbereiche unterrichtet werden. Die Pausen müssen aber gestaffelt durchgeführt werden, damit sich nicht alle Schüler gleichzeitig auf dem Pausenplatz befinden. Aktivitäten wie beispielsweise Schulreisen, Projektwochen, Sporttage, Lager, Elternabende, Besuchsmorgen der Eltern im Kindergarten, Konzerte, Schulschlussfeiern finden nicht statt.

Was sind die Eckwerte im Schutzkonzept?

Um das Virus möglichst von der Schule fernzuhalten, definiert das Schutzkonzept die Schule als ein in sich abgeschlossener Raum, als Container oder als Kokon. Innerhalb dieses Raums können sich die Kinder und das Schulpersonal grossteils frei bewegen – unter Einhaltung der Regeln des Bundesamts für Gesundheit BAG. Erfahrungen haben laut Kanton gezeigt, dass eine Verbreitung des Virus in ebenfalls in sich geschlossenen Einrichtungen wie bspw. Pflegeheimen durch den Zutritt Erwachsener von aussen erfolgte. Das Verhalten der Personen, die das Schulhaus betreten, ist deshalb für den Schutz der Personen innerhalb zentral. Deshalb wird externen Personen wie beispielsweise Eltern ohne ausdrückliche Einladung momentan keinen Zutritt zum Schulhaus gewährt. Ebenso finden derzeit auch keine Veranstaltungen von externen Benützenden statt. Für externe Mieter – beispielsweise Vereine – bleiben die Schulhäuser bis auf weiteres geschlossen. Sie dürfen also auch die Turnhallen nicht benützen.

Sehen die Massnahmen für alle Schüler gleich aus?

Nein. Grundsätzlich müssen alle Personen, die in einem Schulhaus verkehren, die Hygieneregeln einhalten und sie werden auch geschult. Dazu gehört das Händewaschen, die Gegenstands- und Oberflächenhygiene und dass aufs Händeschütteln zu verzichten. Was die Verhaltensregeln anbelangt, kann es aber Unterschiede geben. Im Schutzkonzept sind drei Gruppierungen genannt.

Gesunde Kinder aus der Primarstufe (Kindergarten bis 6. Klasse der Primarschule) müssen die Distanzregeln nicht explizit einhalten. Sie sollten sich möglichst normal verhalten und bewegen können – auch auf dem Schulweg.

Gesunde Schülerinnen und Schüler aus der Sekundarschule sollen Körperkontakt vermeiden und sich im gebührenden Abstand begegnen.

Besuchen alle Schülerinnen und Schüler den Unterricht?

Nein. Kinder, die krank sind oder mit einer an Covid-19 erkrankten Person im Haushalt leben, bleiben zuhause. Kinder mit einer Grunderkrankung bzw. gesunde Schülerinnen und Schüler, die in einer Familie mit besonders gefährdeten Personen leben, bringen ein Attest bei. Für sie wird der Fernunterricht eingerichtet.

Werden Masken getragen?

Nein. Das Tragen von Hygienemasken wird im Schutzkonzept als «unverhältnismässig» bezeichnet. Allerdings sollen Hygienemasken im Schulhaus zur Verfügung stehen für entsprechende Situationen. Für kleine Schulen wird ein Bestand von 50 Hygienemasken empfohlen, für grosse Schulen 250.

Wer ist für die Umsetzung der Hygienemassnahmen verantwortlich?

Die kommunalen Aufsichtsbehörden sind zusammen mit den Beteiligten für die Umsetzung verantwortlich. Sie sorgen für das notwendige Schutzmaterial der Schulen. Vor Ort sind die Hauswarte zuständig.

Was steht nach Ende des Fernunterrichts an?

Die Rückkehr in den gewohnten Schulalltag wird nach sechs Wochen Fernunterricht nicht einfach: Unterschiedliche technische Möglichkeiten und unterschiedliche Lernerfahrungen der Schülerinnen und Schüler wirken sich auf den Lernstand der Kinder und der Klasse aus. Die Schulen werden deshalb die entstandenen Unterschiede minimieren müssen und dafür Zeit benötigen. Dafür erhalten die Lehrpersonen einen gewissen Freiraum in der Stundengestaltung, um den Fernunterricht aufbereiten und entlang der Kernfächer Schwerpunkte setzen zu können.

Sind Kantinen weiterhin erlaubt?

Das Führen der Kantine oder Mensa für die Personen aus dem «Container / Kokon» ist laut Schutzkonzept möglich. «Für die Mahlzeitenausgabe sollten zusätzlich zu den Hygienemassnahmen weitere besondere Massnahmen eingehalten werden, wie keine selbständige Essens- und Bestecksbedienung, möglichst gestaffelte Personenaufkommen sowie Schutzeinrichtungen für das auszugebende Essen und das bedienende Personal», heisst es. Die Kinder sollen das Essen nicht teilen. Dazu gehören auch Znüni oder Zvieri.

Wie sieht das Zeugnis Ende Schuljahr aus?

Zum Abschluss des Schuljahres gibt es ein Zeugnis mit dem Eindruck: «Corona-Pandemie: kein Präsenzunterricht zwischen 16. März und 8. Mai 2020».

(sks/ldu)