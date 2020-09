Wie ansteckend sind die Kleinsten? Ein kantonales Projekt soll Antworten liefern

Ostern ohne Grosi verbringen, oder den 80. Geburtstag ohne die Enkelkinder feiern: Das war für viele Familien im Frühling Alltag. Sie verzichteten bewusst darauf, die jüngsten mit den ältesten Familienmitgliedern zusammenzubringen. Der Grund dafür war die damalige Befürchtung, dass die Kinder ihre Grosseltern mit dem Coronavirus anstecken könnten. Ähnlich wie bei der Grippe, die Kinder laut der Weltgesundheitsorganisation WHO häufig weiterverbreiten.

Ende April gab der Bund dann Entwarnung – Kinder seien laut neuen Erkenntnissen keine Treiber der Epidemie, so das Bundesamt für Gesundheit (BAG) damals. «Grosseltern dürfen ihre Enkel wieder umarmen», sagte Daniel Koch, der ehemalige Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten», an einer Medienkonferenz und sorgte damit bei vielen für Erleichterung.

Ein kantonales Projekt will mehr Wissen generieren

Dass Kinder keine hauptsächlichen Treiber der Epidemie sind, ist nach wie vor der aktuelle Stand der Forschung. Auch wenn bisher vor allem Hinweise und noch wenig wissenschaftliche Daten dazu vorliegen, dass Kinder weniger am Virus erkranken und auch weniger zu Ausbreitung beitragen als Erwachsene. Weltweit versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deshalb, mehr darüber herauszufinden, welche Rolle Kinder bei der Verbreitung des Virus tatsächlich spielen. Dazu will nun auch der Kanton Solothurn einen kleinen Beitrag leisten: Dies mit einem dem Projekt «Sentinel-Netzwerk Schulen Kanton Solothurn», das nach den Herbstferien an verschiedenen Schulen im Kanton starten soll.

Das Sentinel-Netzwerk funktioniert ähnlich wie das Sentinella-Meldesystem, das auf nationale Ebene unter anderem dazu dient, Daten dazu zu sammeln, wie sich übertragbaren Krankheiten wie die Grippe in der Schweiz ausbreiten. Dazu arbeiten ausgewählte Hausärztinnen und Hausärzte, das BAG und verschiedene universitäre Institute für Hausarztmedizin zusammen. Anders in dem kantonalen Projekt: Statt in Hausarztpraxen werden die Daten in Schulen gesammelt. Die Teilnahme an dem Projekt ist für die Schulen freiwillig, und auch die Eltern, Kinder und Lehrpersonen dürfen individuell entscheiden, ob sie an dem Projekt mitmachen wollen.

Einzelne Schulen aus allen Bezirken sollen mitmachen

Um das Sentinel-Netzwerk in der Region zu etablieren, haben unter anderem der Solothurner Kantonsarzt Lukas Fenner und der Leiter des Volksschulamtes Andreas Walter eng zusammengearbeitet. «Wir wissen heute schon mehr darüber, was Kinder und Erwachsene in Bezug auf die Verbreitung von Covid-19 unterscheidet», erklärt Fenner. «Aber nach wie vor sind viele Fragen offen. Wir wissen zum Beispiel wenig darüber, wie gut das Virus von Kind zu Kind übertragen wird.» Mit dem Sentinel-Netzwerk könnte genau das erfasst werden.